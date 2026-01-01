Как подписаться на Торговые сигналы для MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Торговые сигналы для
MetaTrader 4 и MetaTrader 5 – это мощный и крайне полезный сервис, который позволяет всем желающим
подключаться к поставщикам сигналов и автоматически повторять все их торговые
операции. Принцип тут простой и понятный: пользователь выбирает понравившийся ему сигнал,
подписывается на него и с этого момента все сделки повторяются на его счете. Для этого вовсе необязательно быть профессиональным трейдером, ведь процесс копирования сделок происходит без участия подписчика, автоматически. Более подробную информацию о том, что такое сигналы и как именно они работают, вы сможете найти в материале "Принцип работы и преимущества торговых сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5". А быстро ознакомиться с преимуществами сервиса и понять, чем же так хороши эти Сигналы, - в заметке "Преимущества Торговых сигналов".
Что же необходимо для того, чтобы стать подписчиком сигналов и начать прямо сейчас зарабатывать на успехе других трейдеров?
- Иметь
торговый счет в MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Счет при
этом может быть как демо, так и реальным. Сигналы будут полноценно работать в
обоих случаях.
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- Иметь
аккаунт на MQL5.com . Если у вас еще нет аккаунта -
зарегистрируйтесь и откройте для себя все возможности сервисов MQL5.comunity!
- Зайти в
Настройки клиентского терминала и во вкладке «Сообщество» ввести логин и пароль
от своего MQL5.com-аккаунта.
- Выбрать
в торговом терминале интересующий вас сигнал и подписаться на него. Подписка на источник сигналов будет установлена со
стандартными параметрами - начиная с текущего момента и длительностью в
месяц. Однако вы можете подписаться и на неделю - в этом случае, если сигнал доступен лишь по платной подписке, плата будет в 4 раза ниже месячной цены.
- В «Настройках» клиентского терминала зайти во вкладку «Сигналы» и проставить галочки в
двух пунктах: согласие с правилами использования Сигналов и запуск
реалтайм-подписки на Сигналы.
- Вы прошли весь путь, все готово! Теперь вы автоматически копируете торговые сделки выбранного поставщика сигналов в своем терминале.
Подписаться на сигнал можно не только в терминале, но и на сайте MQL5.com. Для этого нужно выбрать из перечня всех торговых сигналов тот, который вам необходим, и кликнуть на
кнопку «Подписаться». Указать длительность подписки (неделя или месяц) и дату ее
начала. Затем потребуется ввести имя брокера (для вашего удобства при вводе
первых символов сайт выдаст вам все возможные варианты, из которых легко будет
выбрать нужный) и ваш логин (номер торгового счета), на который будут
копироваться сделки.
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