Как подписаться на Торговые сигналы для MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Торговые сигналы для MetaTrader 4 и MetaTrader 5 – это мощный и крайне полезный сервис, который позволяет всем желающим подключаться к поставщикам сигналов и автоматически повторять все их торговые операции. Принцип тут простой и понятный: пользователь выбирает понравившийся ему сигнал, подписывается на него и с этого момента все сделки повторяются на его счете. Для этого вовсе необязательно быть профессиональным трейдером, ведь процесс копирования сделок происходит без участия подписчика, автоматически. Более подробную информацию о том, что такое сигналы и как именно они работают, вы сможете найти в материале "Принцип работы и преимущества торговых сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5". А быстро ознакомиться с преимуществами сервиса и понять, чем же так хороши эти Сигналы, - в заметке "Преимущества Торговых сигналов".



Что же необходимо для того, чтобы стать подписчиком сигналов и начать прямо сейчас зарабатывать на успехе других трейдеров?

Иметь торговый счет в MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Счет при этом может быть как демо, так и реальным. Сигналы будут полноценно работать в обоих случаях.

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Иметь аккаунт на MQL5.com . Если у вас еще нет аккаунта - зарегистрируйтесь и откройте для себя все возможности сервисов MQL5.comunity!



Зайти в Настройки клиентского терминала и во вкладке «Сообщество» ввести логин и пароль от своего MQL5.com-аккаунта.



Выбрать в торговом терминале интересующий вас сигнал и подписаться на него. Подписка на источник сигналов будет установлена со стандартными параметрами - начиная с текущего момента и длительностью в месяц. Однако вы можете подписаться и на неделю - в этом случае, если сигнал доступен лишь по платной подписке, плата будет в 4 раза ниже месячной цены.



В «Настройках» клиентского терминала зайти во вкладку «Сигналы» и проставить галочки в двух пунктах: согласие с правилами использования Сигналов и запуск реалтайм-подписки на Сигналы.



Вы прошли весь путь, все готово! Теперь вы автоматически копируете торговые сделки выбранного поставщика сигналов в своем терминале.





Подписаться на сигнал можно не только в терминале, но и на сайте MQL5.com. Для этого нужно выбрать из перечня всех торговых сигналов тот, который вам необходим, и кликнуть на кнопку «Подписаться». Указать длительность подписки (неделя или месяц) и дату ее начала. Затем потребуется ввести имя брокера (для вашего удобства при вводе первых символов сайт выдаст вам все возможные варианты, из которых легко будет выбрать нужный) и ваш логин (номер торгового счета), на который будут копироваться сделки.







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