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Alexis Dufays

Gold Daily Candle Breakout on Startrader

Alexis Dufays
Alexis Dufays

Alexis Dufays

👨‍💻 DEVELOPER • INVESTOR • ALGORITHMIC TRADING
I’m a developer and investor focused on building, testing and investing in data-driven systems.
My work covers algorithmic trading, Expert Advisors, copytrading, broker execution analysis, crowdlending and alternative investments.
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 98%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500

Подписка будет разрешена после начала торговли

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
138
Прибыльных трейдов:
102 (73.91%)
Убыточных трейдов:
36 (26.09%)
Лучший трейд:
204.82 USD
Худший трейд:
-372.93 USD
Общая прибыль:
2 836.15 USD (12 062 pips)
Общий убыток:
-2 077.93 USD (7 177 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (342.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
382.34 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
41 секунду
Фактор восстановления:
1.77
Длинных трейдов:
53 (38.41%)
Коротких трейдов:
85 (61.59%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
5.49 USD
Средняя прибыль:
27.81 USD
Средний убыток:
-57.72 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-141.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-372.93 USD (1)
Прирост в месяц:
44.32%
Годовой прогноз:
537.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
220.28 USD
Максимальная:
429.01 USD (53.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.55% (428.47 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 758
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +204.82 USD
Худший трейд: -373 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +342.94 USD
Макс. убыток в серии: -141.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Important information regarding the live history:

Until approximately mid-July 2026, several Daily Candle Breakout parameter configurations were being tested on the live account.

Therefore, the earlier part of the live history should not be interpreted as performance produced by one unchanged configuration. The current setup was introduced after this testing period.


It's running with 10% risk per trade.

Нет отзывов
2026.08.10 19:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.38% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 19:22
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.07 16:57
High risk of negative slippage when copying deals
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