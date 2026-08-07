- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
3 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
5.17 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
13.28 USD (1 334 pips)
Общий убыток:
-0.09 USD
Макс. серия выигрышей:
3 (13.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.28 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
9.43
Торговая активность:
3.11%
Макс. загрузка депозита:
4.52%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
219.83
Длинных трейдов:
3 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
147.56
Мат. ожидание:
4.43 USD
Средняя прибыль:
4.43 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
6.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
0.06 USD (0.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.71% (7.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.17 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +13.28 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Afterprime-Ltd
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.15 × 131
|
Tickmill-Live
|2.81 × 6442
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 1049
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 144
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
Exness-MT5Real21
|4.75 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|4.99 × 82
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|5.33 × 3
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
213
USD
USD
1
100%
3
100%
3%
147.55
4.43
USD
USD
4%
1:500