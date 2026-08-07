- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
10 (83.33%)
Убыточных трейдов:
2 (16.67%)
Лучший трейд:
6.97 USD
Худший трейд:
-5.27 USD
Общая прибыль:
37.60 USD (2 922 pips)
Общий убыток:
-11.90 USD (1 029 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (27.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.34 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
1.34%
Макс. загрузка депозита:
27.41%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
4.57
Длинных трейдов:
7 (58.33%)
Коротких трейдов:
5 (41.67%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
2.14 USD
Средняя прибыль:
3.76 USD
Средний убыток:
-5.95 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.27 USD (1)
Прирост в месяц:
25.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.56 USD
Максимальная:
5.62 USD (5.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.03% (5.36 USD)
По эквити:
2.15% (2.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|26
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.97 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +27.34 USD
Макс. убыток в серии: -5.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
FundedTraderMarkets-Server
|8.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.25 × 60
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.39 × 845
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
128
USD
USD
1
0%
12
83%
1%
3.15
2.14
USD
USD
5%
1:500