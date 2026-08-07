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Сигналы / MetaTrader 5 / GST Gold
Ilisa Noviani

GST Gold

Ilisa Noviani
Ilisa Noviani

Ilisa Noviani

0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 25%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
10 (83.33%)
Убыточных трейдов:
2 (16.67%)
Лучший трейд:
6.97 USD
Худший трейд:
-5.27 USD
Общая прибыль:
37.60 USD (2 922 pips)
Общий убыток:
-11.90 USD (1 029 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (27.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.34 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
1.34%
Макс. загрузка депозита:
27.41%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
4.57
Длинных трейдов:
7 (58.33%)
Коротких трейдов:
5 (41.67%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
2.14 USD
Средняя прибыль:
3.76 USD
Средний убыток:
-5.95 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.27 USD (1)
Прирост в месяц:
25.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.56 USD
Максимальная:
5.62 USD (5.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.03% (5.36 USD)
По эквити:
2.15% (2.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 26
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.97 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +27.34 USD
Макс. убыток в серии: -5.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
5.67 × 3
FundedTraderMarkets-Server
8.00 × 4
VantageMarkets-Live 10
9.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
9.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-3
12.25 × 60
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
18.46 × 84
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
BlackBullMarkets-Live
22.50 × 8
RoboForex-ECN
23.39 × 845
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Нет отзывов
2026.08.10 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.10 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.10 02:16
Share of trading days is too low
2026.08.10 02:16
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.10 02:16
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.10 01:16
Share of trading days is too low
2026.08.10 01:16
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.10 01:16
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.10 00:15
Share of trading days is too low
2026.08.10 00:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.10 00:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 03:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 03:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 03:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.07 03:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 03:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GST Gold
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
128
USD
1
0%
12
83%
1%
3.15
2.14
USD
5%
1:500
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