- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
39
盈利交易:
30 (76.92%)
亏损交易:
9 (23.08%)
最好交易:
6.97 USD
最差交易:
-6.89 USD
毛利:
92.19 USD (7 018 pips)
毛利亏损:
-48.87 USD (3 873 pips)
最大连续赢利:
10 (33.50 USD)
最大连续盈利:
33.50 USD (10)
夏普比率:
0.33
交易活动:
14.94%
最大入金加载:
128.75%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
2.27
长期交易:
22 (56.41%)
短期交易:
17 (43.59%)
利润因子:
1.89
预期回报:
1.11 USD
平均利润:
3.07 USD
平均损失:
-5.43 USD
最大连续失误:
3 (-17.45 USD)
最大连续亏损:
-17.45 USD (3)
每月增长:
42.45%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.56 USD
最大值:
19.09 USD (14.28%)
相对跌幅:
结余:
14.08% (18.83 USD)
净值:
83.98% (107.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.97 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +33.50 USD
最大连续亏损: -17.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
FundedTraderMarkets-Server
|8.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.05 × 61
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.39 × 845
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
42%
0
0
USD
USD
145
USD
USD
1
0%
39
76%
15%
1.88
1.11
USD
USD
84%
1:500