- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
116 (96.66%)
Убыточных трейдов:
4 (3.33%)
Лучший трейд:
2.26 USD
Худший трейд:
-2.15 USD
Общая прибыль:
43.21 USD (6 476 pips)
Общий убыток:
-4.67 USD (734 pips)
Макс. серия выигрышей:
92 (25.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.27 USD (92)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.19%
Последний трейд:
15 минут
Трейдов в неделю:
140
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
8.96
Длинных трейдов:
71 (59.17%)
Коротких трейдов:
49 (40.83%)
Профит фактор:
9.25
Мат. ожидание:
0.32 USD
Средняя прибыль:
0.37 USD
Средний убыток:
-1.17 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.30 USD (2)
Прирост в месяц:
0.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.30 USD (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.05% (4.30 USD)
По эквити:
0.95% (85.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|79
|AUDCAD
|32
|NZDCAD
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|11
|AUDCAD
|17
|NZDCAD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|3.1K
|AUDCAD
|2K
|NZDCAD
|859
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.26 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 92
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +25.27 USD
Макс. убыток в серии: -4.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live14
|0.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.65 × 43
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.79 × 58
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 224
|
ICMarketsSC-Live16
|1.49 × 2921
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 6
|
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
|
FXCL-Main2
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.67 × 3
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|3.25 × 136
|
Tickmill-Live08
|3.50 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|4.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live20
|4.87 × 75
|
Longhorn-Real2
|5.15 × 26
|
VantageInternational-Live 2
|5.33 × 3
еще 19...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
9K
USD
USD
1
100%
120
96%
100%
9.25
0.32
USD
USD
1%
1:500