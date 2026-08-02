- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
12 (80.00%)
Убыточных трейдов:
3 (20.00%)
Лучший трейд:
23.00 USD
Худший трейд:
-16.98 USD
Общая прибыль:
106.84 USD (1 557 pips)
Общий убыток:
-38.05 USD (410 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (28.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.20 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
53.63%
Макс. загрузка депозита:
0.68%
Последний трейд:
45 минут
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.05
Длинных трейдов:
9 (60.00%)
Коротких трейдов:
6 (40.00%)
Профит фактор:
2.81
Мат. ожидание:
4.59 USD
Средняя прибыль:
8.90 USD
Средний убыток:
-12.68 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-16.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.98 USD (1)
Прирост в месяц:
0.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
16.98 USD (0.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.18% (13.48 USD)
По эквити:
1.70% (127.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.00 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +28.18 USD
Макс. убыток в серии: -16.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
7.6K
USD
USD
2
100%
15
80%
54%
2.80
4.59
USD
USD
2%
1:500