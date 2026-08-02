Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
24 (57.14%)
Убыточных трейдов:
18 (42.86%)
Лучший трейд:
91.07 USD
Худший трейд:
-363.23 USD
Общая прибыль:
720.18 USD (56 745 pips)
Общий убыток:
-1 416.57 USD (70 151 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (101.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
102.61 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.21
Торговая активность:
98.18%
Макс. загрузка депозита:
40.73%
Последний трейд:
20 минут
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
22 (52.38%)
Коротких трейдов:
20 (47.62%)
Профит фактор:
0.51
Мат. ожидание:
-16.58 USD
Средняя прибыль:
30.01 USD
Средний убыток:
-78.70 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 139.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 139.02 USD (4)
Прирост в месяц:
-69.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
696.39 USD
Максимальная:
1 192.36 USD (79.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.68% (1 192.36 USD)
По эквити:
78.48% (1 167.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-696
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +91.07 USD
Худший трейд: -363 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +101.08 USD
Макс. убыток в серии: -1 139.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
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