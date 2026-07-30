- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
35 (94.59%)
Убыточных трейдов:
2 (5.41%)
Лучший трейд:
3.18 USD
Худший трейд:
-3.77 USD
Общая прибыль:
48.41 USD (4 959 pips)
Общий убыток:
-7.84 USD (627 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (23.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.11 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.90
Торговая активность:
0.60%
Макс. загрузка депозита:
8.70%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
10.54
Длинных трейдов:
19 (51.35%)
Коротких трейдов:
18 (48.65%)
Профит фактор:
6.17
Мат. ожидание:
1.10 USD
Средняя прибыль:
1.38 USD
Средний убыток:
-3.92 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.77 USD (1)
Прирост в месяц:
46.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
3.85 USD (3.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.47% (3.81 USD)
По эквити:
0.32% (0.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.18 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +23.11 USD
Макс. убыток в серии: -3.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Scalping, XAUUSD.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
47%
0
0
USD
USD
104
USD
USD
4
100%
37
94%
1%
6.17
1.10
USD
USD
3%
1:500