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Сигналы / MetaTrader 5 / RFr Scalper
Primadhana Astara

RFr Scalper

Primadhana Astara
Primadhana Astara

Primadhana Astara

0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 47%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
35 (94.59%)
Убыточных трейдов:
2 (5.41%)
Лучший трейд:
3.18 USD
Худший трейд:
-3.77 USD
Общая прибыль:
48.41 USD (4 959 pips)
Общий убыток:
-7.84 USD (627 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (23.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.11 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.90
Торговая активность:
0.60%
Макс. загрузка депозита:
8.70%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
10.54
Длинных трейдов:
19 (51.35%)
Коротких трейдов:
18 (48.65%)
Профит фактор:
6.17
Мат. ожидание:
1.10 USD
Средняя прибыль:
1.38 USD
Средний убыток:
-3.92 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.77 USD (1)
Прирост в месяц:
46.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
3.85 USD (3.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.47% (3.81 USD)
По эквити:
0.32% (0.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 41
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.18 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +23.11 USD
Макс. убыток в серии: -3.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
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Scalping, XAUUSD.
Нет отзывов
2026.08.06 01:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.30 21:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 21:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RFr Scalper
30 USD в месяц
47%
0
0
USD
104
USD
4
100%
37
94%
1%
6.17
1.10
USD
3%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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