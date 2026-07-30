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Сигналы / MetaTrader 5 / TriSignal by Quantalpha
Raniel Taripe

TriSignal by Quantalpha

Raniel Taripe
Raniel Taripe

Raniel Taripe

Industrial Engineer by Profession. Algorithmic Trader by Passion.
2 темы
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 5%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
42 (85.71%)
Убыточных трейдов:
7 (14.29%)
Лучший трейд:
3.11 USD
Худший трейд:
-7.50 USD
Общая прибыль:
43.14 USD (6 212 pips)
Общий убыток:
-25.62 USD (2 904 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (38.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.33 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
34.81%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.84
Длинных трейдов:
49 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
1.03 USD
Средний убыток:
-3.66 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-13.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.61 USD (3)
Прирост в месяц:
4.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.25 USD
Максимальная:
20.93 USD (4.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.89% (20.93 USD)
По эквити:
21.11% (89.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 40
EURAUD 7
EURNZD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 37
EURAUD -21
EURNZD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 5.4K
EURAUD -2.7K
EURNZD 535
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.11 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +38.33 USD
Макс. убыток в серии: -13.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteFinance-MT5-Live
0.26 × 47
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TriSignal is an automated multi-currency trading system developed by Quantalpha Algorithms (www.quantalphaalgorithms.com) that uses 3 indicators for the entry strategy. Those are Parabolic Stop & Reverse (PSAR), Moving Average Convergence Divergence (MACD), and Stochastics (STS). It's risk management is very strict in lot sizing, to be able to survive the dynamic environment of the market and is based on key latest support and resistance levels.
Нет отзывов
2026.08.06 22:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 21:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 11:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.30 17:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 08:16
Share of trading days is too low
2026.07.30 07:17
Share of trading days is too low
2026.07.30 04:17
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 04:17
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.07.30 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TriSignal by Quantalpha
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
409
USD
2
100%
49
85%
100%
1.68
0.36
USD
21%
1:500
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