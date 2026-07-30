- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
42 (85.71%)
Убыточных трейдов:
7 (14.29%)
Лучший трейд:
3.11 USD
Худший трейд:
-7.50 USD
Общая прибыль:
43.14 USD (6 212 pips)
Общий убыток:
-25.62 USD (2 904 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (38.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.33 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
34.81%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.84
Длинных трейдов:
49 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
1.03 USD
Средний убыток:
-3.66 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-13.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.61 USD (3)
Прирост в месяц:
4.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.25 USD
Максимальная:
20.93 USD (4.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.89% (20.93 USD)
По эквити:
21.11% (89.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|40
|EURAUD
|7
|EURNZD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|37
|EURAUD
|-21
|EURNZD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|5.4K
|EURAUD
|-2.7K
|EURNZD
|535
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.11 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +38.33 USD
Макс. убыток в серии: -13.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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LiteFinance-MT5-Live
|0.26 × 47
TriSignal is an automated multi-currency trading system developed by Quantalpha Algorithms (www.quantalphaalgorithms.com) that uses 3 indicators for the entry strategy. Those are Parabolic Stop & Reverse (PSAR), Moving Average Convergence Divergence (MACD), and Stochastics (STS). It's risk management is very strict in lot sizing, to be able to survive the dynamic environment of the market and is based on key latest support and resistance levels.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
409
USD
USD
2
100%
49
85%
100%
1.68
0.36
USD
USD
21%
1:500