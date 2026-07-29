Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04 0.00 × 4 GOMarketsMU-Real 10 0.00 × 1 Capital.ComBah-Real 0.00 × 1 Exness-Real27 0.00 × 3 EBCFinancialGroupKY-Live02 0.00 × 19 RoboForex-ECN-3 0.00 × 10 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 7 Axi-US05-Live 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 5 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 Exness-Real9 0.00 × 35 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 1 Exness-Real17 0.13 × 8 ECMarkets-Live05 0.41 × 27 ICMarketsSC-Live33 0.43 × 21 Exness-Real 0.47 × 129 ICMarketsSC-Live03 0.67 × 3 Exness-Real36 1.09 × 260 CXMTradingLtd-Real 1.69 × 13 CapitalPointTrading-Live29 1.78 × 60 Axi.SVG-US10-Live 2.14 × 44 Tickmill-Live05 2.40 × 727 VantageInternational-Live 10 2.43 × 14 еще 16... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика