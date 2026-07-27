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Сигналы / MetaTrader 5 / CONFLUENCE Broker FusionMarkets
Meric Gocgun

CONFLUENCE Broker FusionMarkets

Meric Gocgun
Meric Gocgun

Meric Gocgun

With 15 years in forex markets and recent years focused on algorithmic systems, I run Confluence FX, where I build and trade probability-based trading systems.
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 11%
FusionMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
42 (46.66%)
Убыточных трейдов:
48 (53.33%)
Лучший трейд:
40.70 USD
Худший трейд:
-14.65 USD
Общая прибыль:
368.74 USD (13 514 pips)
Общий убыток:
-265.98 USD (19 929 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (90.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
90.77 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
53.45%
Макс. загрузка депозита:
6.51%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
42 (46.67%)
Коротких трейдов:
48 (53.33%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
8.78 USD
Средний убыток:
-5.54 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-115.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-115.90 USD (12)
Прирост в месяц:
10.63%
Алготрейдинг:
57%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.85 USD
Максимальная:
119.40 USD (22.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.82% (102.64 USD)
По эквити:
4.33% (41.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 13
CHFJPY 10
AUDNZD 8
NZDCAD 6
CADJPY 6
NZDCHF 5
EURUSD 5
GBPJPY 5
EURJPY 4
EURCHF 4
AUDJPY 4
GBPCAD 3
GBPUSD 3
GBPAUD 3
EURCAD 2
AUDCHF 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
EURGBP 1
CADCHF 1
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -22
CHFJPY -22
AUDNZD 87
NZDCAD 7
CADJPY -1
NZDCHF 11
EURUSD -6
GBPJPY 20
EURJPY -1
EURCHF 37
AUDJPY -10
GBPCAD 21
GBPUSD -13
GBPAUD -11
EURCAD -3
AUDCHF 3
NZDUSD 7
NZDJPY 1
EURGBP -5
CADCHF 8
USDCAD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -2.8K
CHFJPY -2.1K
AUDNZD 1.1K
NZDCAD -19
CADJPY -604
NZDCHF 79
EURUSD -27
GBPJPY -987
EURJPY -1K
EURCHF 496
AUDJPY -624
GBPCAD 217
GBPUSD -301
GBPAUD -486
EURCAD -10
AUDCHF 16
NZDUSD 248
NZDJPY 183
EURGBP -60
CADCHF 326
USDCAD -147
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.70 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +90.77 USD
Макс. убыток в серии: -115.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.33 × 3
Exness-MT5Real31
0.50 × 6
PUPrime-Live
1.17 × 6
Tickmill-Live
1.30 × 10
GoMarkets-Live
2.00 × 103
ICMarketsSC-MT5-4
2.13 × 32
ICMarketsSC-MT5
2.15 × 126
FPMarketsLLC-Live
2.31 × 16
GOMarketsMU-Live
2.38 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
2.55 × 1089
FPMarketsSC-Live
2.60 × 646
Exness-MT5Real7
2.63 × 8
ValutradesSeychelles-Live
3.14 × 7
Pepperstone-MT5-Live01
3.36 × 14
FusionMarkets-Live
4.10 × 13804
RoboForex-ECN
4.23 × 1259
ICMarketsSC-MT5-3
4.42 × 83
Darwinex-Live
4.72 × 861
Valutrades-Live
5.38 × 8
TitanFX-MT5-01
5.54 × 13
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TASS-Live
6.09 × 103
XM.COM-MT5
6.40 × 569
еще 11...
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Description:

A real trader, real results — wins and losses alike. Join the journey.

Confluence FX — Probability Engine

A fully automated, probability-based system trading major and cross pairs. Each trade is taken only when historical data shows a statistical edge; setups that don’t clear the quality threshold are filtered out.

Approach

Decision-making based on probability and expected value (EV)
Fixed, controlled risk and a defined stop loss on every trade
Trades only during high-liquidity sessions; avoids news and low-volume windows
No martingale, no grid, no averaging down

What to expect

A selective system: few but higher-quality trades, not constant activity
Losing trades and losing days are normal and shown transparently
Best copied on a low-spread ECN account with matching leverage

Why multiple broker versions?

This is the same strategy and the same system, published separately for each broker. Execution, spread, and pricing differ from broker to broker, so results are never identical — even with the same logic. Publishing per broker lets you follow the version that matches your own broker most closely, for the cleanest possible copy. Choose the one that fits your setup best.

Recommended: FusionMarkets (Broker), minimum balance 500+ USD, leverage 1:500, VPS for 24/5 uptime.

Feel free to reach out anytime — I’m always happy to answer your questions.
Нет отзывов
2026.07.29 16:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 15:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.27 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.27 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CONFLUENCE Broker FusionMarkets
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
1.1K
USD
3
57%
90
46%
53%
1.38
1.14
USD
12%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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