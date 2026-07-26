- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
36 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
5.56 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
46.18 USD (45 391 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
36 (46.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.18 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
66.04%
Макс. загрузка депозита:
10.02%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
36 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.28 USD
Средняя прибыль:
1.28 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
3.29%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.41% (19.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SpotCrude.a
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SpotCrude.a
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SpotCrude.a
|45K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.56 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +46.18 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
2
97%
36
100%
66%
n/a
1.28
USD
USD
1%
1:30