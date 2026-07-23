- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
56 (87.50%)
Убыточных трейдов:
8 (12.50%)
Лучший трейд:
38.10 USD
Худший трейд:
-20.82 USD
Общая прибыль:
123.10 USD (109 537 pips)
Общий убыток:
-31.29 USD (43 049 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (19.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.19 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
0.09%
Макс. загрузка депозита:
16.44%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
21 секунду
Фактор восстановления:
4.41
Длинных трейдов:
34 (53.13%)
Коротких трейдов:
30 (46.88%)
Профит фактор:
3.93
Мат. ожидание:
1.43 USD
Средняя прибыль:
2.20 USD
Средний убыток:
-3.91 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.82 USD (1)
Прирост в месяц:
42.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.82 USD (13.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.28% (5.23 USD)
По эквити:
1.39% (13.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|33
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-3
|XAUUSD
|94
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|64K
|XAUUSD
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.10 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19.97 USD
Макс. убыток в серии: -5.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeTrade-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
70%
0
0
USD
USD
552
USD
USD
9
100%
64
87%
0%
3.93
1.43
USD
USD
4%
1:500