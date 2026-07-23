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Сигналы / MetaTrader 4 / XAU WeTrade
Jian Guang Chen

XAU WeTrade

Jian Guang Chen
Jian Guang Chen

Jian Guang Chen

0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 70%
WeTrade-Live2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
56 (87.50%)
Убыточных трейдов:
8 (12.50%)
Лучший трейд:
38.10 USD
Худший трейд:
-20.82 USD
Общая прибыль:
123.10 USD (109 537 pips)
Общий убыток:
-31.29 USD (43 049 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (19.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.19 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
0.09%
Макс. загрузка депозита:
16.44%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
21 секунду
Фактор восстановления:
4.41
Длинных трейдов:
34 (53.13%)
Коротких трейдов:
30 (46.88%)
Профит фактор:
3.93
Мат. ожидание:
1.43 USD
Средняя прибыль:
2.20 USD
Средний убыток:
-3.91 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.82 USD (1)
Прирост в месяц:
42.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.82 USD (13.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.28% (5.23 USD)
По эквити:
1.39% (13.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 33
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -3
XAUUSD 94
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 64K
XAUUSD 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.10 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19.97 USD
Макс. убыток в серии: -5.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeTrade-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

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Нет отзывов
2026.07.24 00:29
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.24 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAU WeTrade
999 USD в месяц
70%
0
0
USD
552
USD
9
100%
64
87%
0%
3.93
1.43
USD
4%
1:500
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