- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
66
盈利交易:
57 (86.36%)
亏损交易:
9 (13.64%)
最好交易:
38.10 USD
最差交易:
-20.82 USD
毛利:
128.49 USD (109 586 pips)
毛利亏损:
-37.34 USD (53 132 pips)
最大连续赢利:
22 (19.97 USD)
最大连续盈利:
55.19 USD (5)
夏普比率:
0.27
交易活动:
0.09%
最大入金加载:
16.44%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
38 秒
采收率:
4.38
长期交易:
36 (54.55%)
短期交易:
30 (45.45%)
利润因子:
3.44
预期回报:
1.38 USD
平均利润:
2.25 USD
平均损失:
-4.15 USD
最大连续失误:
2 (-5.23 USD)
最大连续亏损:
-20.82 USD (1)
每月增长:
41.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
20.82 USD (13.14%)
相对跌幅:
结余:
4.28% (5.23 USD)
净值:
1.39% (13.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|34
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-9
|XAUUSD
|100
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|54K
|XAUUSD
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.10 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +19.97 USD
最大连续亏损: -5.23 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
69%
0
0
USD
USD
552
USD
USD
9
100%
66
86%
0%
3.44
1.38
USD
USD
4%
1:500