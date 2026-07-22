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Сигналы / MetaTrader 5 / Goldrix BTC Weltrade 2
Adul Tanthuvanit

Goldrix BTC Weltrade 2

Adul Tanthuvanit
Adul Tanthuvanit

Adul Tanthuvanit

5 (1)
I'm EA trader.

Don't call me Bro. I am not part of your family. I will completely ignore your messages.
5 продуктов 27 сигналов
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 5%
Weltrade-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
42 (72.41%)
Убыточных трейдов:
16 (27.59%)
Лучший трейд:
3.26 USD
Худший трейд:
-2.22 USD
Общая прибыль:
35.86 USD (208 694 pips)
Общий убыток:
-30.66 USD (109 656 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (13.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.35 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
0.33%
Макс. загрузка депозита:
22.58%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
0.25
Длинных трейдов:
31 (53.45%)
Коротких трейдов:
27 (46.55%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.09 USD
Средняя прибыль:
0.85 USD
Средний убыток:
-1.92 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-6.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.53 USD (3)
Прирост в месяц:
5.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
20.51 USD (16.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.32% (20.51 USD)
По эквити:
1.80% (1.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD_r 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD_r 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD_r 99K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.26 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +13.35 USD
Макс. убыток в серии: -6.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 15:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.31 14:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.31 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.25 18:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 14:05
Share of trading days is too low
2026.07.22 14:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.22 14:05
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.22 13:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 13:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 13:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.22 13:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 13:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Goldrix BTC Weltrade 2
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
105
USD
3
100%
58
72%
0%
1.16
0.09
USD
16%
1:500
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