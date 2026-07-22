- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
42 (72.41%)
Убыточных трейдов:
16 (27.59%)
Лучший трейд:
3.26 USD
Худший трейд:
-2.22 USD
Общая прибыль:
35.86 USD (208 694 pips)
Общий убыток:
-30.66 USD (109 656 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (13.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.35 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
0.33%
Макс. загрузка депозита:
22.58%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
0.25
Длинных трейдов:
31 (53.45%)
Коротких трейдов:
27 (46.55%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.09 USD
Средняя прибыль:
0.85 USD
Средний убыток:
-1.92 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-6.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.53 USD (3)
Прирост в месяц:
5.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
20.51 USD (16.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.32% (20.51 USD)
По эквити:
1.80% (1.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD_r
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD_r
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD_r
|99K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.26 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +13.35 USD
Макс. убыток в серии: -6.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
3
100%
58
72%
0%
1.16
0.09
USD
USD
16%
1:500