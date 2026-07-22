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Adul Tanthuvanit

Goldrix BTC Weltrade 2

Adul Tanthuvanit
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5 (1)
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Don't call me Bro. I am not part of your family. I will completely ignore your messages.
5 产品 27 信号
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可靠性
4
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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 8%
Weltrade-Real
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
62
盈利交易:
46 (74.19%)
亏损交易:
16 (25.81%)
最好交易:
3.26 USD
最差交易:
-2.22 USD
毛利:
38.88 USD (226 196 pips)
毛利亏损:
-31.14 USD (109 656 pips)
最大连续赢利:
12 (13.35 USD)
最大连续盈利:
13.35 USD (12)
夏普比率:
0.20
交易活动:
0.33%
最大入金加载:
22.58%
最近交易:
60 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
0.37
长期交易:
33 (53.23%)
短期交易:
29 (46.77%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.12 USD
平均利润:
0.85 USD
平均损失:
-1.95 USD
最大连续失误:
4 (-6.42 USD)
最大连续亏损:
-6.53 USD (3)
每月增长:
7.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
20.75 USD (16.51%)
相对跌幅:
结余:
16.32% (20.51 USD)
净值:
1.80% (1.85 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD_r 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD_r 8
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD_r 117K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.26 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +13.35 USD
最大连续亏损: -6.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

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2026.08.11 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 15:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.31 14:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.31 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.25 18:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 14:05
Share of trading days is too low
2026.07.22 14:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.22 14:05
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.22 13:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 13:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 13:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.22 13:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 13:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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USD
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