- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
62
盈利交易:
46 (74.19%)
亏损交易:
16 (25.81%)
最好交易:
3.26 USD
最差交易:
-2.22 USD
毛利:
38.88 USD (226 196 pips)
毛利亏损:
-31.14 USD (109 656 pips)
最大连续赢利:
12 (13.35 USD)
最大连续盈利:
13.35 USD (12)
夏普比率:
0.20
交易活动:
0.33%
最大入金加载:
22.58%
最近交易:
60 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
0.37
长期交易:
33 (53.23%)
短期交易:
29 (46.77%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.12 USD
平均利润:
0.85 USD
平均损失:
-1.95 USD
最大连续失误:
4 (-6.42 USD)
最大连续亏损:
-6.53 USD (3)
每月增长:
7.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
20.75 USD (16.51%)
相对跌幅:
结余:
16.32% (20.51 USD)
净值:
1.80% (1.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD_r
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD_r
|8
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD_r
|117K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.26 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +13.35 USD
最大连续亏损: -6.42 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
4
100%
62
74%
0%
1.24
0.12
USD
USD
16%
1:500