- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
13 (68.42%)
Убыточных трейдов:
6 (31.58%)
Лучший трейд:
1.75 USD
Худший трейд:
-2.55 USD
Общая прибыль:
8.92 USD (89 011 pips)
Общий убыток:
-10.17 USD (101 724 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (6.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.65 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
1.16%
Макс. загрузка депозита:
2.85%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
11 (57.89%)
Коротких трейдов:
8 (42.11%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.07 USD
Средняя прибыль:
0.69 USD
Средний убыток:
-1.70 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-10.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.07 USD (5)
Прирост в месяц:
-3.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.49 USD
Максимальная:
10.07 USD (15.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.01% (10.07 USD)
По эквити:
4.82% (2.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.75 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +6.65 USD
Макс. убыток в серии: -10.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 117
|
TradeMaxGlobal-Live14
|0.00 × 291
|
Exness-Real2
|0.00 × 1102
|
Exness-Real7
|0.00 × 955
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 159
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 126
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 28
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 14
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|0.36 × 194
|
ICMarketsSC-Live17
|0.36 × 516
|
ICMarketsSC-Live27
|0.43 × 121
|
VantageMarkets-Live 11
|0.76 × 21
|
Xlence-Real6
|1.70 × 64
|
VTMarkets-Live 9
|9.11 × 94
Katd BTC No Grid No DCA No Martingale at VT
Contact me telegram: @katdvodanh
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
47
USD
USD
3
100%
19
68%
1%
0.87
-0.07
USD
USD
18%
1:500