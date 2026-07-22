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Сигналы / MetaTrader 4 / Katd BTC No Grid No DCA VT 50593
Xuan Hoang Dat Nguyen

Katd BTC No Grid No DCA VT 50593

Xuan Hoang Dat Nguyen
Xuan Hoang Dat Nguyen

Xuan Hoang Dat Nguyen

I am a long-term Forex trader with a strong belief in safety-first investing. Instead of chasing fast profits and unnecessary risks, I focus on slow, consistent, and sustainable growth.
4 темы 11 комментариев
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -3%
VTMarkets-Live 2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
13 (68.42%)
Убыточных трейдов:
6 (31.58%)
Лучший трейд:
1.75 USD
Худший трейд:
-2.55 USD
Общая прибыль:
8.92 USD (89 011 pips)
Общий убыток:
-10.17 USD (101 724 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (6.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.65 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
1.16%
Макс. загрузка депозита:
2.85%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
11 (57.89%)
Коротких трейдов:
8 (42.11%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.07 USD
Средняя прибыль:
0.69 USD
Средний убыток:
-1.70 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-10.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.07 USD (5)
Прирост в месяц:
-3.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.49 USD
Максимальная:
10.07 USD (15.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.01% (10.07 USD)
По эквити:
4.82% (2.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.75 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +6.65 USD
Макс. убыток в серии: -10.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMTrading-Real 12
0.00 × 4
EGlobal-Cent5
0.00 × 117
TradeMaxGlobal-Live14
0.00 × 291
Exness-Real2
0.00 × 1102
Exness-Real7
0.00 × 955
FusionMarkets-Live
0.00 × 159
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Exness-Real28
0.00 × 126
Exness-Real6
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 28
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 14
0.00 × 1
EGlobal-Cent6
0.36 × 194
ICMarketsSC-Live17
0.36 × 516
ICMarketsSC-Live27
0.43 × 121
VantageMarkets-Live 11
0.76 × 21
Xlence-Real6
1.70 × 64
VTMarkets-Live 9
9.11 × 94
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Katd BTC No Grid No DCA No Martingale at VT

Contact me telegram: @katdvodanh

Нет отзывов
2026.07.30 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 11:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.07.22 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 11:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Katd BTC No Grid No DCA VT 50593
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
47
USD
3
100%
19
68%
1%
0.87
-0.07
USD
18%
1:500
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