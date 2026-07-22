Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMTrading-Real 12 0.00 × 4 EGlobal-Cent5 0.00 × 117 TradeMaxGlobal-Live14 0.00 × 291 Exness-Real2 0.00 × 1102 Exness-Real7 0.00 × 955 FusionMarkets-Live 0.00 × 159 TickmillUK-Live03 0.00 × 2 Exness-Real28 0.00 × 126 Exness-Real6 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 28 EGlobal-Classic3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 VantageMarkets-Live 14 0.00 × 1 EGlobal-Cent6 0.36 × 194 ICMarketsSC-Live17 0.36 × 516 ICMarketsSC-Live27 0.43 × 121 VantageMarkets-Live 11 0.76 × 21 Xlence-Real6 1.70 × 64 VTMarkets-Live 9 9.11 × 94 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика