- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
294 (85.46%)
Убыточных трейдов:
50 (14.53%)
Лучший трейд:
58.20 USD
Худший трейд:
-211.68 USD
Общая прибыль:
1 217.92 USD (42 579 pips)
Общий убыток:
-2 217.77 USD (73 170 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (119.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.98 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
19.71%
Макс. загрузка депозита:
147.97%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
106
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
172 (50.00%)
Коротких трейдов:
172 (50.00%)
Профит фактор:
0.55
Мат. ожидание:
-2.91 USD
Средняя прибыль:
4.14 USD
Средний убыток:
-44.36 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-585.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-720.47 USD (4)
Прирост в месяц:
-98.95%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 000.46 USD
Максимальная:
1 424.68 USD (99.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.30% (1 424.68 USD)
По эквити:
67.80% (495.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|344
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|-1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|-31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +58.20 USD
Худший трейд: -212 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +119.98 USD
Макс. убыток в серии: -585.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-99%
0
0
USD
USD
11
USD
USD
4
89%
344
85%
20%
0.54
-2.91
USD
USD
99%
1:500