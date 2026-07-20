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Antonio Roberto Covalski

Projetoconsistencia

Antonio Roberto Covalski
Antonio Roberto Covalski

Antonio Roberto Covalski

0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 -99%
XMGlobal-MT5 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
294 (85.46%)
Убыточных трейдов:
50 (14.53%)
Лучший трейд:
58.20 USD
Худший трейд:
-211.68 USD
Общая прибыль:
1 217.92 USD (42 579 pips)
Общий убыток:
-2 217.77 USD (73 170 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (119.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.98 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
19.71%
Макс. загрузка депозита:
147.97%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
106
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
172 (50.00%)
Коротких трейдов:
172 (50.00%)
Профит фактор:
0.55
Мат. ожидание:
-2.91 USD
Средняя прибыль:
4.14 USD
Средний убыток:
-44.36 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-585.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-720.47 USD (4)
Прирост в месяц:
-98.95%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 000.46 USD
Максимальная:
1 424.68 USD (99.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.30% (1 424.68 USD)
По эквити:
67.80% (495.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 344
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# -1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# -31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +58.20 USD
Худший трейд: -212 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +119.98 USD
Макс. убыток в серии: -585.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.11 05:25
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 05:25
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.10 21:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 19:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 14:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.20 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Projetoconsistencia
100 USD в месяц
-99%
0
0
USD
11
USD
4
89%
344
85%
20%
0.54
-2.91
USD
99%
1:500
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