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Сигналы / MetaTrader 5 / Voyager 2
Mykhailo Manchenko

Voyager 2

Mykhailo Manchenko
Mykhailo Manchenko

Mykhailo Manchenko

Patience and Calmness
2 темы 21 комментарий
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 17%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
10 (76.92%)
Убыточных трейдов:
3 (23.08%)
Лучший трейд:
3.00 USD
Худший трейд:
-0.62 USD
Общая прибыль:
4.52 USD (40 615 pips)
Общий убыток:
-0.90 USD (9 064 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (3.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.38 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
8.98%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
4.64
Длинных трейдов:
8 (61.54%)
Коротких трейдов:
5 (38.46%)
Профит фактор:
5.02
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
0.45 USD
Средний убыток:
-0.30 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.62 USD (1)
Прирост в месяц:
16.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.78 USD (3.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.84% (0.78 USD)
По эквити:
2.78% (1.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 32K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.00 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.38 USD
Макс. убыток в серии: -0.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.08 16:05
Share of trading days is too low
2026.08.08 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.08 15:04
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 13.04% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.08 15:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.08 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.02 00:54
Share of trading days is too low
2026.08.02 00:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.01 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.01 19:53
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 6.25% of days out of the 16 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 17:31
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.07.17 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.17 17:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Voyager 2
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
2
USD
4
0%
13
76%
0%
5.02
0.28
USD
3%
1:500
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