- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
10 (76.92%)
Убыточных трейдов:
3 (23.08%)
Лучший трейд:
3.00 USD
Худший трейд:
-0.62 USD
Общая прибыль:
4.52 USD (40 615 pips)
Общий убыток:
-0.90 USD (9 064 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (3.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.38 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
8.98%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
4.64
Длинных трейдов:
8 (61.54%)
Коротких трейдов:
5 (38.46%)
Профит фактор:
5.02
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
0.45 USD
Средний убыток:
-0.30 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.62 USD (1)
Прирост в месяц:
16.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.78 USD (3.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.84% (0.78 USD)
По эквити:
2.78% (1.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.00 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.38 USD
Макс. убыток в серии: -0.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
2
USD
USD
4
0%
13
76%
0%
5.02
0.28
USD
USD
3%
1:500