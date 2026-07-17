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Mykhailo Manchenko

Voyager 2

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Patience and Calmness
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13
盈利交易:
10 (76.92%)
亏损交易:
3 (23.08%)
最好交易:
3.00 USD
最差交易:
-0.62 USD
毛利:
4.52 USD (40 615 pips)
毛利亏损:
-0.90 USD (9 064 pips)
最大连续赢利:
4 (3.38 USD)
最大连续盈利:
3.38 USD (4)
夏普比率:
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0.01%
最大入金加载:
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最近交易:
5 几天前
每周交易:
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平均持有时间:
5 分钟
采收率:
4.64
长期交易:
8 (61.54%)
短期交易:
5 (38.46%)
利润因子:
5.02
预期回报:
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平均利润:
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平均损失:
-0.30 USD
最大连续失误:
1 (-0.62 USD)
最大连续亏损:
-0.62 USD (1)
每月增长:
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算法交易:
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结余跌幅:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 32K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.08 16:05
Share of trading days is too low
2026.08.08 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.08 15:04
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 13.04% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.08 15:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.08 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.02 00:54
Share of trading days is too low
2026.08.02 00:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.01 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.01 19:53
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 6.25% of days out of the 16 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 17:31
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.07.17 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.17 17:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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