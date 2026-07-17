- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
10 (76.92%)
亏损交易:
3 (23.08%)
最好交易:
3.00 USD
最差交易:
-0.62 USD
毛利:
4.52 USD (40 615 pips)
毛利亏损:
-0.90 USD (9 064 pips)
最大连续赢利:
4 (3.38 USD)
最大连续盈利:
3.38 USD (4)
夏普比率:
0.33
交易活动:
0.01%
最大入金加载:
8.98%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
4.64
长期交易:
8 (61.54%)
短期交易:
5 (38.46%)
利润因子:
5.02
预期回报:
0.28 USD
平均利润:
0.45 USD
平均损失:
-0.30 USD
最大连续失误:
1 (-0.62 USD)
最大连续亏损:
-0.62 USD (1)
每月增长:
16.79%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.78 USD (3.34%)
相对跌幅:
结余:
1.84% (0.78 USD)
净值:
2.78% (1.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.00 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.38 USD
最大连续亏损: -0.62 USD
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交易
赢%
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预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
17%
0
0
USD
USD
2
USD
USD
4
0%
13
76%
0%
5.02
0.28
USD
USD
3%
1:500