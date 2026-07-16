- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
18 (48.64%)
Убыточных трейдов:
19 (51.35%)
Лучший трейд:
14.54 USD
Худший трейд:
-51.40 USD
Общая прибыль:
72.28 USD (11 100 pips)
Общий убыток:
-362.28 USD (38 274 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (27.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.55 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.44
Торговая активность:
88.22%
Макс. загрузка депозита:
3.91%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.91
Длинных трейдов:
34 (91.89%)
Коротких трейдов:
3 (8.11%)
Профит фактор:
0.20
Мат. ожидание:
-7.84 USD
Средняя прибыль:
4.02 USD
Средний убыток:
-19.07 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-259.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-259.58 USD (8)
Прирост в месяц:
-28.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
313.27 USD
Максимальная:
320.33 USD (31.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.79% (320.15 USD)
По эквити:
25.00% (242.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY.ecn
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY.ecn
|-290
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY.ecn
|-27K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.54 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +27.55 USD
Макс. убыток в серии: -259.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MEXAtlantic-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-29%
0
0
USD
USD
710
USD
USD
3
100%
37
48%
88%
0.19
-7.84
USD
USD
32%
1:500