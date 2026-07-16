- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
37
盈利交易:
18 (48.64%)
亏损交易:
19 (51.35%)
最好交易:
14.54 USD
最差交易:
-51.40 USD
毛利:
72.28 USD (11 100 pips)
毛利亏损:
-362.31 USD (38 274 pips)
最大连续赢利:
6 (27.55 USD)
最大连续盈利:
27.55 USD (6)
夏普比率:
-0.44
交易活动:
89.25%
最大入金加载:
3.91%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.91
长期交易:
34 (91.89%)
短期交易:
3 (8.11%)
利润因子:
0.20
预期回报:
-7.84 USD
平均利润:
4.02 USD
平均损失:
-19.07 USD
最大连续失误:
8 (-259.58 USD)
最大连续亏损:
-259.58 USD (8)
每月增长:
-28.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
313.27 USD
最大值:
320.33 USD (31.81%)
相对跌幅:
结余:
31.79% (320.15 USD)
净值:
25.00% (242.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY.ecn
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY.ecn
|-290
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY.ecn
|-27K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.54 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +27.55 USD
最大连续亏损: -259.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MEXAtlantic-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-29%
0
0
USD
USD
710
USD
USD
3
100%
37
48%
89%
0.19
-7.84
USD
USD
32%
1:500