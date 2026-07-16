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Hossein Davarynejad

EURJPY XPRO Signal

Hossein Davarynejad
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4.2 (141)
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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -29%
MEXAtlantic-Real
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  • 成长
  • 结余
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  • 提取
交易:
37
盈利交易:
18 (48.64%)
亏损交易:
19 (51.35%)
最好交易:
14.54 USD
最差交易:
-51.40 USD
毛利:
72.28 USD (11 100 pips)
毛利亏损:
-362.31 USD (38 274 pips)
最大连续赢利:
6 (27.55 USD)
最大连续盈利:
27.55 USD (6)
夏普比率:
-0.44
交易活动:
89.25%
最大入金加载:
3.91%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.91
长期交易:
34 (91.89%)
短期交易:
3 (8.11%)
利润因子:
0.20
预期回报:
-7.84 USD
平均利润:
4.02 USD
平均损失:
-19.07 USD
最大连续失误:
8 (-259.58 USD)
最大连续亏损:
-259.58 USD (8)
每月增长:
-28.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
313.27 USD
最大值:
320.33 USD (31.81%)
相对跌幅:
结余:
31.79% (320.15 USD)
净值:
25.00% (242.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY.ecn 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY.ecn -290
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY.ecn -27K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
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最好交易: +14.54 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +27.55 USD
最大连续亏损: -259.58 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MEXAtlantic-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.07 17:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 18:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 22:12
Share of trading days is too low
2026.07.20 22:12
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.16 22:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 22:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 22:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.16 22:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.16 22:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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