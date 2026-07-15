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Сигналы / MetaTrader 4 / Dua Saudara
Hendro Sasmito

Dua Saudara

Hendro Sasmito
Hendro Sasmito

Hendro Sasmito

Free Style Trader
WA +62 858 9401 8878
1 тема 2 комментария
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -4%
MaxrichGroup-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
37 (69.81%)
Убыточных трейдов:
16 (30.19%)
Лучший трейд:
24.00 USD
Худший трейд:
-36.55 USD
Общая прибыль:
103.32 USD (1 675 pips)
Общий убыток:
-170.24 USD (2 538 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (21.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.17 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
40.22%
Макс. загрузка депозита:
5.98%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.63
Длинных трейдов:
15 (28.30%)
Коротких трейдов:
38 (71.70%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-1.26 USD
Средняя прибыль:
2.79 USD
Средний убыток:
-10.64 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-78.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-78.68 USD (4)
Прирост в месяц:
-4.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.37 USD
Максимальная:
105.48 USD (5.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.19% (105.48 USD)
По эквити:
13.14% (161.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD_MRG 28
EURUSD_MRG 12
USDCHF_MRG 9
GBPUSD_MRG 3
USDJPY_MRG 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD_MRG -67
EURUSD_MRG 0
USDCHF_MRG 17
GBPUSD_MRG 3
USDJPY_MRG -19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD_MRG -864
EURUSD_MRG -14
USDCHF_MRG 369
GBPUSD_MRG 56
USDJPY_MRG -372
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.00 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +21.83 USD
Макс. убыток в серии: -78.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Free Style Trading
Нет отзывов
2026.07.28 18:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 04:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 04:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dua Saudara
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
1K
USD
4
0%
53
69%
40%
0.60
-1.26
USD
13%
1:500
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