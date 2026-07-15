- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
37 (69.81%)
Убыточных трейдов:
16 (30.19%)
Лучший трейд:
24.00 USD
Худший трейд:
-36.55 USD
Общая прибыль:
103.32 USD (1 675 pips)
Общий убыток:
-170.24 USD (2 538 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (21.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.17 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
40.22%
Макс. загрузка депозита:
5.98%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.63
Длинных трейдов:
15 (28.30%)
Коротких трейдов:
38 (71.70%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-1.26 USD
Средняя прибыль:
2.79 USD
Средний убыток:
-10.64 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-78.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-78.68 USD (4)
Прирост в месяц:
-4.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.37 USD
Максимальная:
105.48 USD (5.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.19% (105.48 USD)
По эквити:
13.14% (161.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD_MRG
|28
|EURUSD_MRG
|12
|USDCHF_MRG
|9
|GBPUSD_MRG
|3
|USDJPY_MRG
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD_MRG
|-67
|EURUSD_MRG
|0
|USDCHF_MRG
|17
|GBPUSD_MRG
|3
|USDJPY_MRG
|-19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD_MRG
|-864
|EURUSD_MRG
|-14
|USDCHF_MRG
|369
|GBPUSD_MRG
|56
|USDJPY_MRG
|-372
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.00 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +21.83 USD
Макс. убыток в серии: -78.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Free Style Trading
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
4
0%
53
69%
40%
0.60
-1.26
USD
USD
13%
1:500