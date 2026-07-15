- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
53
盈利交易:
37 (69.81%)
亏损交易:
16 (30.19%)
最好交易:
24.00 USD
最差交易:
-36.55 USD
毛利:
103.32 USD (1 675 pips)
毛利亏损:
-170.24 USD (2 538 pips)
最大连续赢利:
12 (21.83 USD)
最大连续盈利:
30.17 USD (3)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
38.58%
最大入金加载:
5.98%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.63
长期交易:
15 (28.30%)
短期交易:
38 (71.70%)
利润因子:
0.61
预期回报:
-1.26 USD
平均利润:
2.79 USD
平均损失:
-10.64 USD
最大连续失误:
4 (-78.68 USD)
最大连续亏损:
-78.68 USD (4)
每月增长:
-4.37%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
67.37 USD
最大值:
105.48 USD (5.18%)
相对跌幅:
结余:
6.19% (105.48 USD)
净值:
13.14% (161.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD_MRG
|28
|EURUSD_MRG
|12
|USDCHF_MRG
|9
|GBPUSD_MRG
|3
|USDJPY_MRG
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD_MRG
|-67
|EURUSD_MRG
|0
|USDCHF_MRG
|17
|GBPUSD_MRG
|3
|USDJPY_MRG
|-19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD_MRG
|-864
|EURUSD_MRG
|-14
|USDCHF_MRG
|369
|GBPUSD_MRG
|56
|USDJPY_MRG
|-372
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.00 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +21.83 USD
最大连续亏损: -78.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
4
0%
53
69%
39%
0.60
-1.26
USD
USD
13%
1:500