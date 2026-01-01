К сожалению, сигнал отсутствует в нашей базе данных
Возможно, запрашиваемый вами сигнал был удален. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.Выбрать новый сигнал
Вы можете ознакомиться с другими сигналами для MetaTrader 5:
- Прирост
- 2 927%
- Подписчики
- 16
- Недели
- 59
- Трейды
- 401
- Прибыльные
- 58%
- Профит фактор
- 1.40
- Макс. просадка
- 33%
- Прирост
- 2 078%
- Подписчики
- 74
- Недели
- 249
- Трейды
- 5847
- Прибыльные
- 63%
- Профит фактор
- 1.69
- Макс. просадка
- 21%
- Прирост
- 20 677%
- Подписчики
- 23
- Недели
- 90
- Трейды
- 2935
- Прибыльные
- 76%
- Профит фактор
- 1.92
- Макс. просадка
- 53%
- Прирост
- 525%
- Подписчики
- 12
- Недели
- 44
- Трейды
- 2509
- Прибыльные
- 79%
- Профит фактор
- 1.91
- Макс. просадка
- 19%
- Прирост
- 340%
- Подписчики
- 11
- Недели
- 29
- Трейды
- 554
- Прибыльные
- 67%
- Профит фактор
- 1.67
- Макс. просадка
- 29%
- Прирост
- 993%
- Подписчики
- 15
- Недели
- 165
- Трейды
- 1638
- Прибыльные
- 79%
- Профит фактор
- 1.76
- Макс. просадка
- 26%
- Прирост
- 526%
- Подписчики
- 22
- Недели
- 21
- Трейды
- 575
- Прибыльные
- 76%
- Профит фактор
- 2.01
- Макс. просадка
- 41%
- Прирост
- 452%
- Подписчики
- 16
- Недели
- 49
- Трейды
- 758
- Прибыльные
- 58%
- Профит фактор
- 1.42
- Макс. просадка
- 24%
- Прирост
- 1 361%
- Подписчики
- 18
- Недели
- 121
- Трейды
- 1057
- Прибыльные
- 82%
- Профит фактор
- 3.21
- Макс. просадка
- 34%
- Прирост
- 3 219%
- Подписчики
- 41
- Недели
- 75
- Трейды
- 3947
- Прибыльные
- 82%
- Профит фактор
- 1.98
- Макс. просадка
- 24%
При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.