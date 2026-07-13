- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
15 (33.33%)
Убыточных трейдов:
30 (66.67%)
Лучший трейд:
231.00 USD
Худший трейд:
-119.39 USD
Общая прибыль:
1 548.98 USD (610 394 pips)
Общий убыток:
-1 411.22 USD (544 067 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (275.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
360.31 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
61.53%
Макс. загрузка депозита:
2.57%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
22 (48.89%)
Коротких трейдов:
23 (51.11%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
3.06 USD
Средняя прибыль:
103.27 USD
Средний убыток:
-47.04 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-281.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-363.06 USD (4)
Прирост в месяц:
6.91%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
79.70 USD
Максимальная:
364.81 USD (14.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.56% (364.46 USD)
По эквити:
3.87% (89.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|138
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|66K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +231.00 USD
Худший трейд: -119 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +275.49 USD
Макс. убыток в серии: -281.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
🔥 MarketTrack | Gold Swing 🔥
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[ Линейка продуктов MarketTrack: GOLD SWING ]
MarketTrack Gold Swing — это наша флагманская количественная трендовая стратегия, разработанная эксклюзивно для XAUUSD (Золото). Построена на философии MarketTrack: сочетает в себе продвинутую аналитику, многоуровневую валидацию силы тренда и высокоточную исполняемость лимитных ордеров.
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⚡ ПРЕИМУЩЕСТВО ЛИМИТНЫХ ОРДЕРОВ | 0% ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И НУЛЕВАЯ ЗАДЕРЖКА
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🎯 100% Отложенные Лимитные Ордера: Мы НИКОГДА не используем рыночные ордера. Каждая позиция открывается на рассчитанных структурных откатах.
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🧠 СЛОЖНАЯ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
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Наш алгоритм анализирует ценовое движение в реальном времени через строгую многоэтапную систему (в среднем ~8 качественных сделок в день):
1. Алгоритмический Трендовый Движок: Динамические фильтры анализируют импульс, макроструктуру и институциональный поток ордеров для определения тренда по Золоту.
2. Точный Расчет Откатов: Математические алгоритмы определяют зоны ликвидности, размещая лимитные ордера с максимальным соотношением Риск/Прибыль.
3. Собственный Измеритель Силы Тренда: Специальные алгоритмы объемов и импульса постоянно отслеживают силу тренда. Если скорость тренда падает, мы закрываем сделку раньше с небольшой прибылью.
4. Динамический Трейлинг: При ускорении тренда наш алгоритм подтягивает Стоп-Лосс в реальном времени, фиксируя прибыль.
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📊 УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ И РИСКАМИ
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💰 Рекомендуемый Депозит: Минимум $500 на 0.01 лота.
📈 Динамический Лот: Размер лота пропорционально увеличивается с ростом баланса.
🔒 Строгая Дисциплина: Абсолютно БЕЗ Мартингейла, Сетки или Неуправляемых Просадок.
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📺 ОБУЧЕНИЕ И ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
5
0%
45
33%
62%
1.09
3.06
USD
USD
15%
1:400