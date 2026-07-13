🔥 MarketTrack | Gold Swing 🔥





Добро пожаловать в MarketTrack — ваш источник системных торговых решений институционального уровня.





[ Линейка продуктов MarketTrack: GOLD SWING ]





MarketTrack Gold Swing — это наша флагманская количественная трендовая стратегия, разработанная эксклюзивно для XAUUSD (Золото). Построена на философии MarketTrack: сочетает в себе продвинутую аналитику, многоуровневую валидацию силы тренда и высокоточную исполняемость лимитных ордеров.





==================================================

⚡ ПРЕИМУЩЕСТВО ЛИМИТНЫХ ОРДЕРОВ | 0% ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И НУЛЕВАЯ ЗАДЕРЖКА

==================================================





Копи-трейдеры часто теряют прибыль из-за задержек исполнения. Мы полностью решили эту проблему:





🎯 100% Отложенные Лимитные Ордера: Мы НИКОГДА не используем рыночные ордера. Каждая позиция открывается на рассчитанных структурных откатах.

⚡ Идеальная Синхронизация: Подходит для ВСЕХ типов подключения, серверов с высокой задержкой или стандартных VPS. Вы получаете ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ цену, как на мастер-счете.

🛡️ Мгновенная Защита Рисков: Жесткий Стоп-Лосс (SL) устанавливается в ту же миллисекунду, когда отправляется лимитный ордер.





==================================================

🧠 СЛОЖНАЯ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ

==================================================





Наш алгоритм анализирует ценовое движение в реальном времени через строгую многоэтапную систему (в среднем ~8 качественных сделок в день):





1. Алгоритмический Трендовый Движок: Динамические фильтры анализируют импульс, макроструктуру и институциональный поток ордеров для определения тренда по Золоту.

2. Точный Расчет Откатов: Математические алгоритмы определяют зоны ликвидности, размещая лимитные ордера с максимальным соотношением Риск/Прибыль.

3. Собственный Измеритель Силы Тренда: Специальные алгоритмы объемов и импульса постоянно отслеживают силу тренда. Если скорость тренда падает, мы закрываем сделку раньше с небольшой прибылью.

4. Динамический Трейлинг: При ускорении тренда наш алгоритм подтягивает Стоп-Лосс в реальном времени, фиксируя прибыль.





==================================================

📊 УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ И РИСКАМИ

==================================================





💰 Рекомендуемый Депозит: Минимум $500 на 0.01 лота.

📈 Динамический Лот: Размер лота пропорционально увеличивается с ростом баланса.

🔒 Строгая Дисциплина: Абсолютно БЕЗ Мартингейла, Сетки или Неуправляемых Просадок.





==================================================

📺 ОБУЧЕНИЕ И ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ

==================================================



