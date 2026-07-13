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Сигналы / MetaTrader 5 / MarketTrack GoldSwing
Mansoor Ali P Cheriaottayil

MarketTrack GoldSwing

Mansoor Ali P Cheriaottayil
Mansoor Ali P Cheriaottayil

Mansoor Ali P Cheriaottayil

0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 7%
Exness-MT5Real33
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
15 (33.33%)
Убыточных трейдов:
30 (66.67%)
Лучший трейд:
231.00 USD
Худший трейд:
-119.39 USD
Общая прибыль:
1 548.98 USD (610 394 pips)
Общий убыток:
-1 411.22 USD (544 067 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (275.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
360.31 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
61.53%
Макс. загрузка депозита:
2.57%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
22 (48.89%)
Коротких трейдов:
23 (51.11%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
3.06 USD
Средняя прибыль:
103.27 USD
Средний убыток:
-47.04 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-281.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-363.06 USD (4)
Прирост в месяц:
6.91%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
79.70 USD
Максимальная:
364.81 USD (14.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.56% (364.46 USD)
По эквити:
3.87% (89.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 138
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 66K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +231.00 USD
Худший трейд: -119 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +275.49 USD
Макс. убыток в серии: -281.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

🔥 MarketTrack | Gold Swing 🔥

Добро пожаловать в MarketTrack — ваш источник системных торговых решений институционального уровня.

[ Линейка продуктов MarketTrack: GOLD SWING ]

MarketTrack Gold Swing — это наша флагманская количественная трендовая стратегия, разработанная эксклюзивно для XAUUSD (Золото). Построена на философии MarketTrack: сочетает в себе продвинутую аналитику, многоуровневую валидацию силы тренда и высокоточную исполняемость лимитных ордеров.

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⚡ ПРЕИМУЩЕСТВО ЛИМИТНЫХ ОРДЕРОВ | 0% ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И НУЛЕВАЯ ЗАДЕРЖКА
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Копи-трейдеры часто теряют прибыль из-за задержек исполнения. Мы полностью решили эту проблему:

🎯 100% Отложенные Лимитные Ордера: Мы НИКОГДА не используем рыночные ордера. Каждая позиция открывается на рассчитанных структурных откатах.
⚡ Идеальная Синхронизация: Подходит для ВСЕХ типов подключения, серверов с высокой задержкой или стандартных VPS. Вы получаете ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ цену, как на мастер-счете.
🛡️ Мгновенная Защита Рисков: Жесткий Стоп-Лосс (SL) устанавливается в ту же миллисекунду, когда отправляется лимитный ордер.

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🧠 СЛОЖНАЯ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
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Наш алгоритм анализирует ценовое движение в реальном времени через строгую многоэтапную систему (в среднем ~8 качественных сделок в день):

1. Алгоритмический Трендовый Движок: Динамические фильтры анализируют импульс, макроструктуру и институциональный поток ордеров для определения тренда по Золоту.
2. Точный Расчет Откатов: Математические алгоритмы определяют зоны ликвидности, размещая лимитные ордера с максимальным соотношением Риск/Прибыль.
3. Собственный Измеритель Силы Тренда: Специальные алгоритмы объемов и импульса постоянно отслеживают силу тренда. Если скорость тренда падает, мы закрываем сделку раньше с небольшой прибылью.
4. Динамический Трейлинг: При ускорении тренда наш алгоритм подтягивает Стоп-Лосс в реальном времени, фиксируя прибыль.

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📊 УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ И РИСКАМИ
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💰 Рекомендуемый Депозит: Минимум $500 на 0.01 лота.
📈 Динамический Лот: Размер лота пропорционально увеличивается с ростом баланса.
🔒 Строгая Дисциплина: Абсолютно БЕЗ Мартингейла, Сетки или Неуправляемых Просадок.

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📺 ОБУЧЕНИЕ И ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ
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Для разбора стратегий, аналитики и прямых трансляций ищите наш канал "Market Track" на YouTube.
Нет отзывов
2026.08.07 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 08:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 14:43
Share of trading days is too low
2026.07.13 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 10:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 10:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 10:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2026.07.13 10:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.13 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.13 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MarketTrack GoldSwing
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
2.1K
USD
5
0%
45
33%
62%
1.09
3.06
USD
15%
1:400
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