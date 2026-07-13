- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
40 (81.63%)
Убыточных трейдов:
9 (18.37%)
Лучший трейд:
10.04 USD
Худший трейд:
-43.26 USD
Общая прибыль:
143.93 USD (14 500 pips)
Общий убыток:
-174.10 USD (17 234 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (68.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.56 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
4.63%
Макс. загрузка депозита:
7.85%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
-0.20
Длинных трейдов:
31 (63.27%)
Коротких трейдов:
18 (36.73%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-0.62 USD
Средняя прибыль:
3.60 USD
Средний убыток:
-19.34 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-127.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-127.68 USD (6)
Прирост в месяц:
-6.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.40 USD
Максимальная:
151.30 USD (27.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.35% (151.21 USD)
По эквити:
20.74% (109.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|-30
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|-2.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.04 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +68.56 USD
Макс. убыток в серии: -127.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
USD
470
USD
USD
5
100%
49
81%
5%
0.82
-0.62
USD
USD
27%
1:500