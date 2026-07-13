- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
41 (75.92%)
亏损交易:
13 (24.07%)
最好交易:
10.04 USD
最差交易:
-43.26 USD
毛利:
152.07 USD (15 317 pips)
毛利亏损:
-178.49 USD (17 642 pips)
最大连续赢利:
14 (68.56 USD)
最大连续盈利:
68.56 USD (14)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
3.57%
最大入金加载:
7.85%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
-0.17
长期交易:
36 (66.67%)
短期交易:
18 (33.33%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-0.49 USD
平均利润:
3.71 USD
平均损失:
-13.73 USD
最大连续失误:
6 (-127.68 USD)
最大连续亏损:
-127.68 USD (6)
每月增长:
-11.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
98.40 USD
最大值:
151.30 USD (27.36%)
相对跌幅:
结余:
27.35% (151.21 USD)
净值:
20.74% (109.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|-26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|-2.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.04 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +68.56 USD
最大连续亏损: -127.68 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-5%
0
0
USD
USD
474
USD
USD
5
100%
54
75%
4%
0.85
-0.49
USD
USD
27%
1:500