- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
202
Прибыльных трейдов:
122 (60.39%)
Убыточных трейдов:
80 (39.60%)
Лучший трейд:
66.61 USD
Худший трейд:
-49.00 USD
Общая прибыль:
1 470.20 USD (147 691 pips)
Общий убыток:
-957.50 USD (95 231 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (157.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.61 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
15.35%
Макс. загрузка депозита:
12.27%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.15
Длинных трейдов:
87 (43.07%)
Коротких трейдов:
115 (56.93%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
2.54 USD
Средняя прибыль:
12.05 USD
Средний убыток:
-11.97 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-98.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-98.99 USD (8)
Прирост в месяц:
28.94%
Годовой прогноз:
351.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.68 USD
Максимальная:
239.01 USD (24.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.78% (239.01 USD)
По эквити:
9.58% (37.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|513
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|52K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +66.61 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +157.33 USD
Макс. убыток в серии: -98.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
163%
0
0
USD
USD
526
USD
USD
15
100%
202
60%
15%
1.53
2.54
USD
USD
48%
1:500