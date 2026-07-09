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Сигналы / MetaTrader 5 / MaximusD
Grigor Poghosyan

MaximusD

Grigor Poghosyan
Grigor Poghosyan

Grigor Poghosyan

Я занимаюсь трейдингом с декабря 2007 года.
Торгую на одной паре ( GBP/USD )
3 комментария
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 15%
Just2Trade-MT5
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
69 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.37 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
46.15 USD (3 182 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
69 (46.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.15 USD (69)
Коэффициент Шарпа:
1.55
Торговая активность:
40.76%
Макс. загрузка депозита:
69.30%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
18 (26.09%)
Коротких трейдов:
51 (73.91%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
0.67 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
12.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
38.38% (121.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 3.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.37 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 69
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +46.15 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Just2Trade-MT5
0.58 × 19
RoboForex-Pro
1.75 × 16
RoboForex-MetaTrader 5
2.00 × 1
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Нет отзывов
2026.07.17 07:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 18:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 17:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.09 21:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.09 21:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MaximusD
50 USD в месяц
15%
0
0
USD
346
USD
5
0%
69
100%
41%
n/a
0.67
USD
38%
1:200
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.