- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
69 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.37 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
46.15 USD (3 182 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
69 (46.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.15 USD (69)
Коэффициент Шарпа:
1.55
Торговая активность:
40.76%
Макс. загрузка депозита:
69.30%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
18 (26.09%)
Коротких трейдов:
51 (73.91%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
0.67 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
12.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
38.38% (121.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|3.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.37 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 69
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +46.15 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Just2Trade-MT5
|0.58 × 19
|
RoboForex-Pro
|1.75 × 16
|
RoboForex-MetaTrader 5
|2.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
346
USD
USD
5
0%
69
100%
41%
n/a
0.67
USD
USD
38%
1:200