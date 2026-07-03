- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
27 (84.37%)
Убыточных трейдов:
5 (15.63%)
Лучший трейд:
73.40 USD
Худший трейд:
-27.28 USD
Общая прибыль:
446.05 USD (168 703 pips)
Общий убыток:
-53.46 USD (986 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (124.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
210.64 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
54.64%
Макс. загрузка депозита:
10.11%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
14.39
Длинных трейдов:
19 (59.38%)
Коротких трейдов:
13 (40.63%)
Профит фактор:
8.34
Мат. ожидание:
12.27 USD
Средняя прибыль:
16.52 USD
Средний убыток:
-10.69 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-27.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.28 USD (1)
Прирост в месяц:
61.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
27.28 USD (3.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.27% (27.46 USD)
По эквити:
6.91% (59.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12
|USDJPY
|9
|EURUSD
|8
|US30
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|45
|USDJPY
|124
|EURUSD
|62
|US30
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1.5K
|USDJPY
|4K
|EURUSD
|1.3K
|US30
|161K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +73.40 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +124.05 USD
Макс. убыток в серии: -27.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.40 × 5
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
61%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
5
0%
32
84%
55%
8.34
12.27
USD
USD
7%
1:500