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Сигналы / MetaTrader 5 / Deep Insight
Md Delowar Hossen

Deep Insight

Md Delowar Hossen
Md Delowar Hossen

Md Delowar Hossen

I'm a full-time and skilled forex trader from Bangladesh. I am involved in forex trading since 2016.
Contact :
Telegram : https://t.me/Delowarhossen22
What'sapp : +8801912277166
2 темы 2 комментария
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 61%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
27 (84.37%)
Убыточных трейдов:
5 (15.63%)
Лучший трейд:
73.40 USD
Худший трейд:
-27.28 USD
Общая прибыль:
446.05 USD (168 703 pips)
Общий убыток:
-53.46 USD (986 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (124.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
210.64 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
54.64%
Макс. загрузка депозита:
10.11%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
14.39
Длинных трейдов:
19 (59.38%)
Коротких трейдов:
13 (40.63%)
Профит фактор:
8.34
Мат. ожидание:
12.27 USD
Средняя прибыль:
16.52 USD
Средний убыток:
-10.69 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-27.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.28 USD (1)
Прирост в месяц:
61.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
27.28 USD (3.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.27% (27.46 USD)
По эквити:
6.91% (59.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 12
USDJPY 9
EURUSD 8
US30 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 45
USDJPY 124
EURUSD 62
US30 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 1.5K
USDJPY 4K
EURUSD 1.3K
US30 161K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +73.40 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +124.05 USD
Макс. убыток в серии: -27.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
0.40 × 5
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Нет отзывов
2026.08.07 01:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 15:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.31 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 03:49
Share of trading days is too low
2026.07.15 03:49
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.03 12:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 12:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 11:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.03 11:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.03 11:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Deep Insight
30 USD в месяц
61%
0
0
USD
129
USD
5
0%
32
84%
55%
8.34
12.27
USD
7%
1:500
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