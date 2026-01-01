Сигналы / Follow Trend One Way
К сожалению, сигнал Follow Trend One Way отключен и недоступен.
Автор прекратил трансляцию сигнала. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.Выбрать новый сигнал
Вы можете ознакомиться с другими сигналами Sutardi:
- Прирост
- 22%
- Подписчики
- 0
- Недели
- 5
- Трейды
- 322
- Прибыльные
- 35%
- Профит фактор
- 1.38
- Макс. просадка
- 6%
- Прирост
- 23%
- Подписчики
- 0
- Недели
- 8
- Трейды
- 484
- Прибыльные
- 71%
- Профит фактор
- 1.82
- Макс. просадка
- 15%
- Прирост
- 11%
- Подписчики
- 0
- Недели
- 9
- Трейды
- 81
- Прибыльные
- 34%
- Профит фактор
- 1.56
- Макс. просадка
- 4%
- Прирост
- 303%
- Подписчики
- 0
- Недели
- 42
- Трейды
- 1761
- Прибыльные
- 77%
- Профит фактор
- 1.88
- Макс. просадка
- 62%
- Прирост
- 24%
- Подписчики
- 0
- Недели
- 1
- Трейды
- 24
- Прибыльные
- 79%
- Профит фактор
- 4.46
- Макс. просадка
- 4%
- Прирост
- 54%
- Подписчики
- 0
- Недели
- 5
- Трейды
- 423
- Прибыльные
- 63%
- Профит фактор
- 1.49
- Макс. просадка
- 55%
- Прирост
- 1 452%
- Подписчики
- 0
- Недели
- 47
- Трейды
- 2147
- Прибыльные
- 77%
- Профит фактор
- 1.26
- Макс. просадка
- 93%
- Прирост
- 793%
- Подписчики
- 1
- Недели
- 46
- Трейды
- 2135
- Прибыльные
- 77%
- Профит фактор
- 1.31
- Макс. просадка
- 77%
- Прирост
- 140%
- Подписчики
- 0
- Недели
- 22
- Трейды
- 741
- Прибыльные
- 78%
- Профит фактор
- 1.30
- Макс. просадка
- 88%
- Прирост
- -2%
- Подписчики
- 0
- Недели
- 38
- Трейды
- 853
- Прибыльные
- 49%
- Профит фактор
- 1.00
- Макс. просадка
- 52%
Либо выбрать из других сигналов для MetaTrader 4:
- Прирост
- 2 271%
- Подписчики
- 1
- Недели
- 183
- Трейды
- 997
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- 74%
- Профит фактор
- 3.62
- Макс. просадка
- 14%
- Прирост
- 429%
- Подписчики
- 10
- Недели
- 84
- Трейды
- 549
- Прибыльные
- 76%
- Профит фактор
- 1.41
- Макс. просадка
- 27%
- Прирост
- 8 275%
- Подписчики
- 2
- Недели
- 365
- Трейды
- 2527
- Прибыльные
- 71%
- Профит фактор
- 1.88
- Макс. просадка
- 38%
- Прирост
- 2 210%
- Подписчики
- 12
- Недели
- 143
- Трейды
- 406
- Прибыльные
- 57%
- Профит фактор
- 1.65
- Макс. просадка
- 35%
- Прирост
- 282%
- Подписчики
- 10
- Недели
- 150
- Трейды
- 1660
- Прибыльные
- 73%
- Профит фактор
- 1.90
- Макс. просадка
- 27%
- Прирост
- 9 606%
- Подписчики
- 21
- Недели
- 277
- Трейды
- 8214
- Прибыльные
- 76%
- Профит фактор
- 1.58
- Макс. просадка
- 28%
- Прирост
- 2 789%
- Подписчики
- 1
- Недели
- 341
- Трейды
- 33344
- Прибыльные
- 68%
- Профит фактор
- 1.21
- Макс. просадка
- 41%
- Прирост
- 21 355%
- Подписчики
- 1
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- 179
- Трейды
- 2029
- Прибыльные
- 87%
- Профит фактор
- 1.45
- Макс. просадка
- 39%
- Прирост
- 3 432%
- Подписчики
- 21
- Недели
- 67
- Трейды
- 790
- Прибыльные
- 62%
- Профит фактор
- 2.16
- Макс. просадка
- 28%
- Прирост
- 2 554%
- Подписчики
- 13
- Недели
- 36
- Трейды
- 232
- Прибыльные
- 52%
- Профит фактор
- 1.45
- Макс. просадка
- 39%
При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.