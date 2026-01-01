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Вы можете ознакомиться с другими сигналами Ahmed Rahmani: 50 Gold Peak Breakout agressive Прирост 389% Подписчики 0 Недели 45 Трейды 208 Прибыльные 50% Профит фактор 1.78 Макс. просадка 54%

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