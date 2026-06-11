- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
25 (50.00%)
Убыточных трейдов:
25 (50.00%)
Лучший трейд:
124.11 USD
Худший трейд:
-66.57 USD
Общая прибыль:
602.57 USD (60 553 pips)
Общий убыток:
-604.03 USD (60 082 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (224.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
327.46 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
7.34%
Макс. загрузка депозита:
8.19%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.00
Длинных трейдов:
22 (44.00%)
Коротких трейдов:
28 (56.00%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.03 USD
Средняя прибыль:
24.10 USD
Средний убыток:
-24.16 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-359.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-359.60 USD (10)
Прирост в месяц:
-9.72%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
340.59 USD
Максимальная:
525.16 USD (79.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.06% (525.12 USD)
По эквити:
21.84% (253.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|471
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +124.11 USD
Худший трейд: -67 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +224.19 USD
Макс. убыток в серии: -359.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-23%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
9
96%
50
50%
7%
0.99
-0.03
USD
USD
40%
1:500