- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
53
盈利交易:
27 (50.94%)
亏损交易:
26 (49.06%)
最好交易:
124.11 USD
最差交易:
-66.57 USD
毛利:
635.22 USD (63 940 pips)
毛利亏损:
-636.65 USD (63 328 pips)
最大连续赢利:
8 (360.11 USD)
最大连续盈利:
360.11 USD (8)
夏普比率:
0.06
交易活动:
9.60%
最大入金加载:
8.19%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.00
长期交易:
25 (47.17%)
短期交易:
28 (52.83%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.03 USD
平均利润:
23.53 USD
平均损失:
-24.49 USD
最大连续失误:
10 (-359.60 USD)
最大连续亏损:
-359.60 USD (10)
每月增长:
-9.72%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
340.59 USD
最大值:
525.16 USD (79.02%)
相对跌幅:
结余:
40.06% (525.12 USD)
净值:
21.84% (253.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|612
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +124.11 USD
最差交易: -67 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +360.11 USD
最大连续亏损: -359.60 USD
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每月30 USD
-23%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
9
96%
53
50%
10%
0.99
-0.03
USD
USD
40%
1:500