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Сигналы / MetaTrader 4 / Tandem Trading
Andrei Ashurek

Tandem Trading

Andrei Ashurek
Andrei Ashurek

Andrei Ashurek

0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2026 17%
AMarkets-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
192
Прибыльных трейдов:
177 (92.18%)
Убыточных трейдов:
15 (7.81%)
Лучший трейд:
8.20 USD
Худший трейд:
-49.07 USD
Общая прибыль:
303.50 USD (10 258 pips)
Общий убыток:
-131.40 USD (3 733 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (61.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.77 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
48.83%
Макс. загрузка депозита:
6.12%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
3.51
Длинных трейдов:
105 (54.69%)
Коротких трейдов:
87 (45.31%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
1.71 USD
Средний убыток:
-8.76 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.07 USD (1)
Прирост в месяц:
10.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
49.07 USD (4.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.53% (49.07 USD)
По эквити:
15.12% (175.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDb 72
GBPJPYb 68
GBPUSDb 52
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDb 86
GBPJPYb 83
GBPUSDb 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDb 2.5K
GBPJPYb 3.7K
GBPUSDb 466
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.20 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +61.77 USD
Макс. убыток в серии: -8.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Стратегия основана на фрактальном анализе и протестирована на истории за 10 лет.

Для каждой сделки обязательно ставится SL и TP.

Торговля в важные новости запрещена во избежание SL.

Ночная торговля запрещена.

Строго соблюдаются money management, risk management.

Никогда не бывает больших просадок!

Нет отзывов
2026.08.04 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.03 08:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 11:34
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 10:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 20:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 14:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.21 13:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.29 16:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.18 17:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.18 12:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.18 11:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.15 11:37
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.15 11:37
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.05.15 11:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.15 11:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tandem Trading
45 USD в месяц
17%
0
0
USD
1.2K
USD
13
0%
192
92%
49%
2.30
0.90
USD
15%
1:500
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