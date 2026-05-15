- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
192
Прибыльных трейдов:
177 (92.18%)
Убыточных трейдов:
15 (7.81%)
Лучший трейд:
8.20 USD
Худший трейд:
-49.07 USD
Общая прибыль:
303.50 USD (10 258 pips)
Общий убыток:
-131.40 USD (3 733 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (61.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.77 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
48.83%
Макс. загрузка депозита:
6.12%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
3.51
Длинных трейдов:
105 (54.69%)
Коротких трейдов:
87 (45.31%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
1.71 USD
Средний убыток:
-8.76 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.07 USD (1)
Прирост в месяц:
10.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
49.07 USD (4.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.53% (49.07 USD)
По эквити:
15.12% (175.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|72
|GBPJPYb
|68
|GBPUSDb
|52
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDb
|86
|GBPJPYb
|83
|GBPUSDb
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDb
|2.5K
|GBPJPYb
|3.7K
|GBPUSDb
|466
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.20 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +61.77 USD
Макс. убыток в серии: -8.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Стратегия основана на фрактальном анализе и протестирована на истории за 10 лет.
Для каждой сделки обязательно ставится SL и TP.
Торговля в важные новости запрещена во избежание SL.
Ночная торговля запрещена.
Строго соблюдаются money management, risk management.
Никогда не бывает больших просадок!
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
45 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
13
0%
192
92%
49%
2.30
0.90
USD
USD
15%
1:500