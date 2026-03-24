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Сигналы / MetaTrader 4 / ICMarkets H310 9000 USD
Minh Hau Luong

ICMarkets H310 9000 USD

Minh Hau Luong
Minh Hau Luong

Minh Hau Luong

0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 15%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 207
Прибыльных трейдов:
2 751 (85.78%)
Убыточных трейдов:
456 (14.22%)
Лучший трейд:
67.00 USD
Худший трейд:
-23.35 USD
Общая прибыль:
3 149.93 USD (235 912 pips)
Общий убыток:
-1 785.80 USD (177 864 pips)
Макс. серия выигрышей:
106 (31.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
131.22 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.37%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
14.43
Длинных трейдов:
1 690 (52.70%)
Коротких трейдов:
1 517 (47.30%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
1.15 USD
Средний убыток:
-3.92 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-94.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-94.52 USD (8)
Прирост в месяц:
1.72%
Годовой прогноз:
20.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
94.52 USD (1.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.03% (94.52 USD)
По эквити:
6.28% (595.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 1800
AUDCAD 1190
NZDCAD 217
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 240
AUDCAD 854
NZDCAD 270
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 11K
AUDCAD 32K
NZDCAD 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +67.00 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +31.85 USD
Макс. убыток в серии: -94.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.23 × 148
ICMarkets-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 104
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 171
ICMarketsSC-Live10
0.95 × 775
TradersWay-Live
2.33 × 3
RoboForex-ECN
2.71 × 381
Pepperstone-Edge07
3.00 × 26
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
5.47 × 19
PlaceATrade-Real-4
6.45 × 277
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.07.30 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 10:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 03:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 16:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 02:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 00:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 12:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 01:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.28 02:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.27 15:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.27 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.27 10:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.27 07:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.14 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.10 15:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.10 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ICMarkets H310 9000 USD
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
10K
USD
21
100%
3 207
85%
100%
1.76
0.43
USD
6%
1:500
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