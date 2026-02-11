- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
169
Прибыльных трейдов:
105 (62.13%)
Убыточных трейдов:
64 (37.87%)
Лучший трейд:
44.90 USD
Худший трейд:
-30.33 USD
Общая прибыль:
614.49 USD (46 180 pips)
Общий убыток:
-597.46 USD (41 136 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (129.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.40 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
27.20%
Макс. загрузка депозита:
14.58%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.11
Длинных трейдов:
71 (42.01%)
Коротких трейдов:
98 (57.99%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
5.85 USD
Средний убыток:
-9.34 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-103.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-103.45 USD (10)
Прирост в месяц:
-5.06%
Годовой прогноз:
-61.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.28 USD
Максимальная:
156.51 USD (23.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.59% (156.51 USD)
По эквити:
31.13% (149.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD.i#
|136
|USDJPY#
|10
|SILVER.i#
|9
|EURUSD#
|9
|AUDUSD#
|3
|EURNZD#
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD.i#
|-40
|USDJPY#
|-27
|SILVER.i#
|-11
|EURUSD#
|71
|AUDUSD#
|9
|EURNZD#
|15
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD.i#
|-389
|USDJPY#
|-393
|SILVER.i#
|-226
|EURUSD#
|3.1K
|AUDUSD#
|309
|EURNZD#
|2.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +44.90 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +129.40 USD
Макс. убыток в серии: -103.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
507
USD
USD
26
0%
169
62%
27%
1.02
0.10
USD
USD
31%
1:500