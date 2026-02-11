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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Rush Pilot3
Jeremy Lloyd Dancer

Gold Rush Pilot3

Jeremy Lloyd Dancer
Jeremy Lloyd Dancer

Jeremy Lloyd Dancer

1 тема 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 3%
XMGlobal-MT5 5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
169
Прибыльных трейдов:
105 (62.13%)
Убыточных трейдов:
64 (37.87%)
Лучший трейд:
44.90 USD
Худший трейд:
-30.33 USD
Общая прибыль:
614.49 USD (46 180 pips)
Общий убыток:
-597.46 USD (41 136 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (129.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.40 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
27.20%
Макс. загрузка депозита:
14.58%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.11
Длинных трейдов:
71 (42.01%)
Коротких трейдов:
98 (57.99%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
5.85 USD
Средний убыток:
-9.34 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-103.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-103.45 USD (10)
Прирост в месяц:
-5.06%
Годовой прогноз:
-61.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.28 USD
Максимальная:
156.51 USD (23.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.59% (156.51 USD)
По эквити:
31.13% (149.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD.i# 136
USDJPY# 10
SILVER.i# 9
EURUSD# 9
AUDUSD# 3
EURNZD# 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD.i# -40
USDJPY# -27
SILVER.i# -11
EURUSD# 71
AUDUSD# 9
EURNZD# 15
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD.i# -389
USDJPY# -393
SILVER.i# -226
EURUSD# 3.1K
AUDUSD# 309
EURNZD# 2.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.90 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +129.40 USD
Макс. убыток в серии: -103.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is a link to my private group on Facebook:

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https://youtu.be/dC9r8O0rpno


Нет отзывов
2026.07.20 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.19 15:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.08 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 15:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.22 10:35
No swaps are charged
2026.06.22 10:35
No swaps are charged
2026.06.12 19:10
No swaps are charged on the signal account
2026.04.23 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.22 18:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.21 19:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.13 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.12 14:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.01 15:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.01 14:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.23 17:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.23 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.19 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.16 16:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.06 02:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Rush Pilot3
49 USD в месяц
3%
0
0
USD
507
USD
26
0%
169
62%
27%
1.02
0.10
USD
31%
1:500
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