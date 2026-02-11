- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
169
盈利交易:
105 (62.13%)
亏损交易:
64 (37.87%)
最好交易:
44.90 USD
最差交易:
-30.33 USD
毛利:
614.49 USD (46 180 pips)
毛利亏损:
-597.46 USD (41 136 pips)
最大连续赢利:
19 (129.40 USD)
最大连续盈利:
129.40 USD (19)
夏普比率:
0.02
交易活动:
27.20%
最大入金加载:
14.58%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
14 小时
采收率:
0.11
长期交易:
71 (42.01%)
短期交易:
98 (57.99%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
5.85 USD
平均损失:
-9.34 USD
最大连续失误:
10 (-103.45 USD)
最大连续亏损:
-103.45 USD (10)
每月增长:
-5.06%
年度预测:
-61.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
40.28 USD
最大值:
156.51 USD (23.59%)
相对跌幅:
结余:
23.59% (156.51 USD)
净值:
31.13% (149.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD.i#
|136
|USDJPY#
|10
|SILVER.i#
|9
|EURUSD#
|9
|AUDUSD#
|3
|EURNZD#
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD.i#
|-40
|USDJPY#
|-27
|SILVER.i#
|-11
|EURUSD#
|71
|AUDUSD#
|9
|EURNZD#
|15
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD.i#
|-389
|USDJPY#
|-393
|SILVER.i#
|-226
|EURUSD#
|3.1K
|AUDUSD#
|309
|EURNZD#
|2.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +44.90 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +129.40 USD
最大连续亏损: -103.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
3%
0
0
USD
USD
507
USD
USD
26
0%
169
62%
27%
1.02
0.10
USD
USD
31%
1:500