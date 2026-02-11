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Jeremy Lloyd Dancer

Gold Rush Pilot3

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64 (37.87%)
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毛利:
614.49 USD (46 180 pips)
毛利亏损:
-597.46 USD (41 136 pips)
最大连续赢利:
19 (129.40 USD)
最大连续盈利:
129.40 USD (19)
夏普比率:
0.02
交易活动:
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最大入金加载:
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14 小时
采收率:
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71 (42.01%)
短期交易:
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利润因子:
1.03
预期回报:
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平均利润:
5.85 USD
平均损失:
-9.34 USD
最大连续失误:
10 (-103.45 USD)
最大连续亏损:
-103.45 USD (10)
每月增长:
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年度预测:
-61.43%
算法交易:
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相对跌幅:
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23.59% (156.51 USD)
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31.13% (149.24 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD.i# 136
USDJPY# 10
SILVER.i# 9
EURUSD# 9
AUDUSD# 3
EURNZD# 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD.i# -40
USDJPY# -27
SILVER.i# -11
EURUSD# 71
AUDUSD# 9
EURNZD# 15
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD.i# -389
USDJPY# -393
SILVER.i# -226
EURUSD# 3.1K
AUDUSD# 309
EURNZD# 2.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
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最好交易: +44.90 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 10
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2026.07.20 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.19 15:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.08 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 15:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.22 10:35
No swaps are charged
2026.06.22 10:35
No swaps are charged
2026.06.12 19:10
No swaps are charged on the signal account
2026.04.23 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.22 18:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.21 19:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.13 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.12 14:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.01 15:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.01 14:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.23 17:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.23 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.19 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.16 16:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.06 02:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
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