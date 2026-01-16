- Прирост
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
23 (76.66%)
Убыточных трейдов:
7 (23.33%)
Лучший трейд:
344.20 USD
Худший трейд:
-92.40 USD
Общая прибыль:
1 082.41 USD (17 401 pips)
Общий убыток:
-305.36 USD (3 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (210.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
468.23 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
4.48
Длинных трейдов:
26 (86.67%)
Коротких трейдов:
4 (13.33%)
Профит фактор:
3.54
Мат. ожидание:
25.90 USD
Средняя прибыль:
47.06 USD
Средний убыток:
-43.62 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-128.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-173.40 USD (2)
Прирост в месяц:
7.64%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
116.10 USD
Максимальная:
173.40 USD (1.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.z
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.z
|777
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.z
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
