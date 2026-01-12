СигналыРазделы
Thi Thao Yen Pham

Gold Scalper Trung

Thi Thao Yen Pham
0 отзывов
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
0
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Нет данных

  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

The market has a clear trend; identify the wave structure, find price reaction points, wait for confirmation candles, place single orders, and always set stop loss (SL) and take profit (TP) for each order
Нет отзывов
2026.01.12 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
