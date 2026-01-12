- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
65
Прибыльных трейдов:
39 (60.00%)
Убыточных трейдов:
26 (40.00%)
Лучший трейд:
3.86 USD
Худший трейд:
-0.15 USD
Общая прибыль:
36.90 USD (3 873 pips)
Общий убыток:
-6.11 USD (128 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (19.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.85 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
82.01%
Макс. загрузка депозита:
15.42%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
14.00
Длинных трейдов:
42 (64.62%)
Коротких трейдов:
23 (35.38%)
Профит фактор:
6.04
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-0.24 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.45 USD (13)
Прирост в месяц:
100.34%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.20 USD
Максимальная:
2.20 USD (3.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.87% (2.10 USD)
По эквити:
9.51% (4.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD.m
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD.m
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD.m
|3.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.86 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +19.85 USD
Макс. убыток в серии: -1.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Safety First
Slow But Sure
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
100%
0
0
USD
USD
43
USD
USD
1
72%
65
60%
82%
6.03
0.47
USD
USD
10%
1:500