Aris Setiadi

Gateaway Trade

Aris Setiadi
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 100%
Monex-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
65
Прибыльных трейдов:
39 (60.00%)
Убыточных трейдов:
26 (40.00%)
Лучший трейд:
3.86 USD
Худший трейд:
-0.15 USD
Общая прибыль:
36.90 USD (3 873 pips)
Общий убыток:
-6.11 USD (128 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (19.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.85 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
82.01%
Макс. загрузка депозита:
15.42%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
14.00
Длинных трейдов:
42 (64.62%)
Коротких трейдов:
23 (35.38%)
Профит фактор:
6.04
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-0.24 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.45 USD (13)
Прирост в месяц:
100.34%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.20 USD
Максимальная:
2.20 USD (3.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.87% (2.10 USD)
По эквити:
9.51% (4.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD.m 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD.m 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD.m 3.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.86 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +19.85 USD
Макс. убыток в серии: -1.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Safety First
Slow But Sure

Нет отзывов
2026.01.12 05:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 05:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 04:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gateaway Trade
50 USD в месяц
100%
0
0
USD
43
USD
1
72%
65
60%
82%
6.03
0.47
USD
10%
1:500
