トレード:
65
利益トレード:
39 (60.00%)
損失トレード:
26 (40.00%)
ベストトレード:
3.86 USD
最悪のトレード:
-0.15 USD
総利益:
36.90 USD (3 873 pips)
総損失:
-6.11 USD (128 pips)
最大連続の勝ち:
20 (19.85 USD)
最大連続利益:
19.85 USD (20)
シャープレシオ:
0.57
取引アクティビティ:
80.44%
最大入金額:
15.25%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
68
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
14.00
長いトレード:
42 (64.62%)
短いトレード:
23 (35.38%)
プロフィットファクター:
6.04
期待されたペイオフ:
0.47 USD
平均利益:
0.95 USD
平均損失:
-0.24 USD
最大連続の負け:
13 (-1.45 USD)
最大連続損失:
-1.45 USD (13)
月間成長:
100.34%
アルゴリズム取引:
72%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.20 USD
最大の:
2.20 USD (3.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.87% (2.10 USD)
エクイティによる:
8.53% (3.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD.m
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD.m
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD.m
|3.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.86 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +19.85 USD
最大連続損失: -1.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
