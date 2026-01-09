- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
5 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
7.66 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
19.50 USD (1 947 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
5 (19.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.50 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
1.92
Торговая активность:
85.38%
Макс. загрузка депозита:
24.18%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
5 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
3.90 USD
Средняя прибыль:
3.90 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
14.58% (31.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.66 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +19.50 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro.com-Real05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
