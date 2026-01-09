- Crescimento
Negociações:
5
Negociações com lucro:
5 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
7.66 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
19.50 USD (1 947 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (19.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.50 USD (5)
Índice de Sharpe:
1.92
Atividade de negociação:
85.38%
Depósito máximo carregado:
24.18%
Último negócio:
49 minutos atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
5 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
3.90 USD
Lucro médio:
3.90 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.58% (31.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FxPro.com-Real05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
