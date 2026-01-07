- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
8 (88.88%)
Убыточных трейдов:
1 (11.11%)
Лучший трейд:
5.48 USD
Худший трейд:
-49.36 USD
Общая прибыль:
20.19 USD (1 668 pips)
Общий убыток:
-49.64 USD (1 643 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (15.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.29 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
12.22%
Макс. загрузка депозита:
5.32%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
-0.60
Длинных трейдов:
8 (88.89%)
Коротких трейдов:
1 (11.11%)
Профит фактор:
0.41
Мат. ожидание:
-3.27 USD
Средняя прибыль:
2.52 USD
Средний убыток:
-49.64 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-49.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.36 USD (1)
Прирост в месяц:
-5.45%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.35 USD
Максимальная:
49.45 USD (8.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.90% (49.43 USD)
По эквити:
8.95% (49.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-29
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|25
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.48 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +15.29 USD
Макс. убыток в серии: -49.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.86 × 6797
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.61 × 1506
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
Copy at your own risk. We are not take any responsibility for any losses.
Don't invest for the losses which is not able to face.
Good luck.
Нет отзывов
