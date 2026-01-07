СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Anglaigus
Petr Dvorsky

Anglaigus

Petr Dvorsky
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
0%
RoboForex-Pro
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
45 (77.58%)
Убыточных трейдов:
13 (22.41%)
Лучший трейд:
471.18 USD
Худший трейд:
-532.00 USD
Общая прибыль:
2 153.59 USD (16 023 pips)
Общий убыток:
-1 528.36 USD (13 737 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (146.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
986.46 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.47%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
43 (74.14%)
Коротких трейдов:
15 (25.86%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
10.78 USD
Средняя прибыль:
47.86 USD
Средний убыток:
-117.57 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 211.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 211.74 USD (6)
Прирост в месяц:
1.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
213.27 USD
Максимальная:
1 211.74 USD (10.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.60% (2 776.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 54
EURUSD 1
GBPCAD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -48
EURUSD 200
GBPCAD 1
GBPAUD 471
AUDUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.8K
EURUSD 124
GBPCAD 20
GBPAUD 368
AUDUSD 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +471.18 USD
Худший трейд: -532 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +146.30 USD
Макс. убыток в серии: -1 211.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 133
NordFX-Real
0.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 23
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 5
PlexyTrade-Server01
0.00 × 4
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 23
SolidECN-Server
0.00 × 8
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
Axiory-Live
0.00 × 33
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 13
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
easyMarkets-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Нет отзывов
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Anglaigus
999 USD в месяц
0%
0
0
USD
77K
USD
3
0%
58
77%
100%
1.40
10.78
USD
4%
1:500
Копировать

