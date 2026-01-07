- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
45 (77.58%)
Убыточных трейдов:
13 (22.41%)
Лучший трейд:
471.18 USD
Худший трейд:
-532.00 USD
Общая прибыль:
2 153.59 USD (16 023 pips)
Общий убыток:
-1 528.36 USD (13 737 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (146.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
986.46 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.47%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
43 (74.14%)
Коротких трейдов:
15 (25.86%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
10.78 USD
Средняя прибыль:
47.86 USD
Средний убыток:
-117.57 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 211.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 211.74 USD (6)
Прирост в месяц:
1.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
213.27 USD
Максимальная:
1 211.74 USD (10.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.60% (2 776.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-48
|EURUSD
|200
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|471
|AUDUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.8K
|EURUSD
|124
|GBPCAD
|20
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +471.18 USD
Худший трейд: -532 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +146.30 USD
Макс. убыток в серии: -1 211.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 133
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 23
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 4
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 13
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
еще 187...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
77K
USD
USD
3
0%
58
77%
100%
1.40
10.78
USD
USD
4%
1:500