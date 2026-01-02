СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EpicGameTrade2026XmSmall
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTrade2026XmSmall

Jose Carlos Miranda Reyes
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.04 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.04 USD (353 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (0.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.04 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
0.04 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD 0
1
1
1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD 353
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.04 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.04 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-Real 27
0.00 × 2
Нет отзывов
2026.01.02 14:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 14:59
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.02 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
