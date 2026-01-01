- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
7 (70.00%)
Убыточных трейдов:
3 (30.00%)
Лучший трейд:
4.84 USD
Худший трейд:
-6.16 USD
Общая прибыль:
17.45 USD (927 pips)
Общий убыток:
-15.87 USD (1 179 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (6.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.20 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
61.82%
Макс. загрузка депозита:
4.94%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
2.49 USD
Средний убыток:
-5.29 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.16 USD (1)
Прирост в месяц:
0.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.55 USD
Максимальная:
7.74 USD (3.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.84% (7.18 USD)
По эквити:
2.10% (5.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|EURJPY
|2
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|EURGBP
|1
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|8
|EURJPY
|-12
|NZDUSD
|-2
|USDCHF
|2
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|0
|EURGBP
|4
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|440
|EURJPY
|-950
|NZDUSD
|-229
|USDCHF
|180
|USDJPY
|217
|GBPJPY
|19
|EURGBP
|71
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.84 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.20 USD
Макс. убыток в серии: -6.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.59 × 469
|
Exness-MT5Real7
|0.59 × 784
|
AdmiralMarkets-Live
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|3.80 × 5
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.02 × 259
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
XMGlobal-MT5 4
|5.56 × 36
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
252
USD
USD
1
100%
10
70%
62%
1.09
0.16
USD
USD
3%
1:500