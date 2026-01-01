СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MT5 Arbor Nova
Rudy Tanureja

MT5 Arbor Nova

Rudy Tanureja
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 1%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
7 (70.00%)
Убыточных трейдов:
3 (30.00%)
Лучший трейд:
4.84 USD
Худший трейд:
-6.16 USD
Общая прибыль:
17.45 USD (927 pips)
Общий убыток:
-15.87 USD (1 179 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (6.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.20 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
61.82%
Макс. загрузка депозита:
4.94%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
2.49 USD
Средний убыток:
-5.29 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.16 USD (1)
Прирост в месяц:
0.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.55 USD
Максимальная:
7.74 USD (3.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.84% (7.18 USD)
По эквити:
2.10% (5.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 3
EURJPY 2
NZDUSD 1
USDCHF 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
EURGBP 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 8
EURJPY -12
NZDUSD -2
USDCHF 2
USDJPY 1
GBPJPY 0
EURGBP 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 440
EURJPY -950
NZDUSD -229
USDCHF 180
USDJPY 217
GBPJPY 19
EURGBP 71
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.84 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.20 USD
Макс. убыток в серии: -6.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.59 × 469
Exness-MT5Real7
0.59 × 784
AdmiralMarkets-Live
1.00 × 5
Exness-MT5Real8
3.80 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 1
RoboForex-ECN
4.29 × 38
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real6
5.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.02 × 259
Exness-MT5Real
5.27 × 181
XMGlobal-MT5 4
5.56 × 36
Нет отзывов
2026.01.09 00:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 23:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 08:08
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 21:35
Share of trading days is too low
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 20:35
Share of trading days is too low
2026.01.06 20:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 05:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 05:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 05:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 05:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 05:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
